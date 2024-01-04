聽新聞
test
0:00 / 0:00
天氣3重點 賈新興：下周三又有冷氣團 投票日大致穩定
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來天氣有3大重點，周日東北季風影響，下周三大陸冷氣團影響；北海岸至宜花東水氣略多，中南部天氣穩定，日夜溫差大；總統大選投票日天氣大致穩定。
今天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷。賈新興表示，明天至周六各地天氣大致穩定，午後北部山區及宜花山區轉多雲。
他說，周六深夜受鋒面通過及東北季風影響，周日宜花有局部短暫雨，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。下周一東北角至宜花有零星短暫雨，午後新竹以北有零星短暫雨。
賈新興表示，下周二午後北部山區及宜花山區轉多雲，晚上至下周三受冷氣團影響，宜花有局部短暫雨，新北東側至東北角及台東亦有零星短暫雨，下周四至下周六投票日午後零星山區轉多雲。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言