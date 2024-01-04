天氣3重點 賈新興：下周三又有冷氣團 投票日大致穩定

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來天氣有3大重點，周日東北季風影響，下周三大陸冷氣團影響；北海岸至宜花東水氣略多，中南部天氣穩定，日夜溫差大；總統大選投票日天氣大致穩定。

今天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷。賈新興表示，明天至周六各地天氣大致穩定，午後北部山區及宜花山區轉多雲。

他說，周六深夜受鋒面通過及東北季風影響，周日宜花有局部短暫雨，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。下周一東北角至宜花有零星短暫雨，午後新竹以北有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二午後北部山區及宜花山區轉多雲，晚上至下周三受冷氣團影響，宜花有局部短暫雨，新北東側至東北角及台東亦有零星短暫雨，下周四至下周六投票日午後零星山區轉多雲。後期預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。