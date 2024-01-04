冷氣團發威雲林9.1度 吳德榮：明起逐日回暖 清晨防極低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天大陸冷氣團轉乾，北部晴時多雲，中南部晴朗穩定，東半部零星降雨亦將停歇。

大陸冷氣團影響，今天北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，中央氣象署發部低溫特報。根據氣象署資料顯示，今天最低溫是清晨5時10分雲林縣台大測站9.1度，其次是苗栗縣農改測站9.4度、嘉義市農試嘉義分所9.6度。

氣溫部分，吳德榮說，今天白天北偏涼、南舒適，早晚氣溫很低，部分平地仍有10度左右氣溫出現的機率，應注意保暖、防寒害。北部10至20度，中部9至24度，南部10至26度，東部12至23度。

吳德榮表示，明天、周六各地晴朗穩定，大陸冷氣團漸減弱，氣溫回升，白天北舒適、南微熱；入夜因輻射冷卻效應，氣溫很低，明晨及周六晨、中部以北部分平地仍有10度左右低溫出現的機率，應持續注意。

吳德榮表示，周日另一小波東北季風南下，迎風面有局部短暫雨，氣溫略降，背風面晴朗穩定。下周一、周二東北季風減弱，氣溫回升，下周三東北季風再增強，氣溫下降，3天期間北部及東半部雲量偶爾增多、有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。