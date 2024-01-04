藝術數位革命 和梵谷對話、參加坂本龍一生前獨奏會

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
拉縴人男聲合唱團「向生命乾杯」5G沉浸版。透過數位轉譯與AI聲紋即時視覺影像生成技術，解析演出者人聲表現的獨特節奏、音頻、音量，再生成即時動態影像，讓聽障者透過「看」音樂感受音符的波動。圖／資策會提供
拉縴人男聲合唱團「向生命乾杯」5G沉浸版。透過數位轉譯與AI聲紋即時視覺影像生成技術，解析演出者人聲表現的獨特節奏、音頻、音量，再生成即時動態影像，讓聽障者透過「看」音樂感受音符的波動。圖／資策會提供

日本新音樂教父坂本龍一去年辭世。但樂迷參加兩廳院三月引進台灣的「鏡：KAGAMI」，將可走入坂本龍一最後一場獨奏會的現場，看到大師演奏時的手勢和表情。梵谷的一生充滿謎題，來到巴黎奧賽美術館新推出的梵谷大展，你可以「面對面」向AI梵谷提問各種問題，包括「為什麼要割耳朵？」疫情加速數位革命，也為藝術創造全新的觀賞方式。新的一年，民眾將可透過科技和藝術的結合，享受過去無法想像的藝術體驗，同時達成「人人皆可親近藝術」的文化平權。

「在現實中，有個虛擬的我，一個不受歲月影響可以持續彈奏幾個世紀鋼琴的我。」坂本龍一罹癌多年，他生前許下心願「可以持續彈奏幾個世紀鋼琴」，透過最新的混合實境技術實現。在「鏡：KAGAMI」中，樂迷戴上穿戴式裝置，眼前便會浮現坂本龍一彈奏與生命緊密連結的十首經典曲目，還能近距離觀察音樂家的觸鍵與表情，甚至可以聞到設計師緒方慎一郎為大師量身打造的氣味。此一作品是坂本生前便規劃，與科技公司Tin Drum合作，坂本親自挑選曲目與參加動態立體捕捉攝影。

生前默默無名的梵谷，如果有機會來到現代，會怎麼跟畫迷對話？一向謹守傳統路線的巴黎奧賽美術館，去年十月首次推出結合AI與虛擬實境的梵谷藝術展便令人驚豔。奧賽美術館與荷蘭梵谷博物館合作，透過分析兩館珍藏的梵谷書信與畫作，在展覽中打造「梵谷AI」。當觀眾向AI梵谷提問:「你為什麼要割耳朵」，AI會回答:「我只是割掉了部分耳垂。」此展還運用虛擬實境技術，讓觀眾置身梵谷生前最後一個調色盤組成的色彩之中，感受畫家生命最後時刻的「瘋魔」。

談到藝術界這波數位革命，兩廳院藝術總監劉怡汝指出，科技不只為觀眾帶來全新的藝術體驗，還讓視障者、聽障者有機會「聽見」和「看見」藝術作品，達成真正的文化平權。

拉縴人男聲合唱團上月推出「向生命乾杯」5G沉浸版。透過數位轉譯與AI聲紋即時視覺影像生成技術，解析演出者人聲表現的獨特節奏、音頻、音量，再生成即時動態影像，讓聽障者透過「看」音樂感受音符的波動。劉怡汝認為，劇場的平權與共融，是讓「看不見的人，都能夠聽一齣好戲；聽不見的人，仍舊可以進音樂廳來看一場好音樂會。」而數位藝術完成了這樣的理想與夢想。

兩廳院引進科技公司Tin Drum和坂本龍一合作的「鏡：KAGAMI」，觀眾將可走入坂本龍一最後一場獨奏會的現場，看到大師演奏時的手勢和表情。圖／國家兩廳院提供、攝影©Luigi and Iango_
兩廳院引進科技公司Tin Drum和坂本龍一合作的「鏡：KAGAMI」，觀眾將可走入坂本龍一最後一場獨奏會的現場，看到大師演奏時的手勢和表情。圖／國家兩廳院提供、攝影©Luigi and Iango_

梵谷 美術館

延伸閱讀

送別2023！星雲法師、朱銘、李玟、許文龍...皆在2023逝世，世界因他們不同

「千載南逢」故宮國寶「佇」南美館 迎接臺南400重磅登場！

坂本龍一生前親選20首代表作 音樂會電影跨年搶看

周海媚因病過世 「愛江山更愛美人」原唱哽咽曝最美周芷若親切面

相關新聞

台灣燈會主燈揭曉 「龍來台灣」22米高

「2024台灣燈會」2月24日元宵節至3月10日在台南市「高鐵燈區」及「安平燈區」登場，主燈「龍來台灣」昨揭曉，龍型主燈...

黃豆台灣製造…包裝背面變分裝

台灣消費者保護協會昨指控新北市耆盛企業股份有限公司生產的非基因改造黃豆等三種產品，包裝正面標示台灣製造，背面標示的產地非...

高端疫苗添鋁鹽 羅一鈞：安全無疑

前立委蔡正元在臉書貼文質疑高端疫苗，還提到「高端疫苗添加『鋁鹽佐劑』，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經...

是你嗎？ 中千萬領獎只到明天

國立陽明交大新竹光復校區內的統一超商，去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，消費者只花26元就中大獎，但明天（5日）就是...

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 週六東北季風再襲

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團影響，清晨北部及東北部局部地區，低溫可能下探10度；不過白天回暖快，北台灣高溫18至20度...

藝術數位革命 和梵谷對話、參加坂本龍一生前獨奏會

日本新音樂教父坂本龍一去年辭世。但樂迷參加兩廳院三月引進台灣的「鏡：KAGAMI」，將可走入坂本龍一最後一場獨奏會的現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。