藝術數位革命 和梵谷對話、參加坂本龍一生前獨奏會

日本新音樂教父坂本龍一去年辭世。但樂迷參加兩廳院三月引進台灣的「鏡：KAGAMI」，將可走入坂本龍一最後一場獨奏會的現場，看到大師演奏時的手勢和表情。梵谷的一生充滿謎題，來到巴黎奧賽美術館新推出的梵谷大展，你可以「面對面」向AI梵谷提問各種問題，包括「為什麼要割耳朵？」疫情加速數位革命，也為藝術創造全新的觀賞方式。新的一年，民眾將可透過科技和藝術的結合，享受過去無法想像的藝術體驗，同時達成「人人皆可親近藝術」的文化平權。

「在現實中，有個虛擬的我，一個不受歲月影響可以持續彈奏幾個世紀鋼琴的我。」坂本龍一罹癌多年，他生前許下心願「可以持續彈奏幾個世紀鋼琴」，透過最新的混合實境技術實現。在「鏡：KAGAMI」中，樂迷戴上穿戴式裝置，眼前便會浮現坂本龍一彈奏與生命緊密連結的十首經典曲目，還能近距離觀察音樂家的觸鍵與表情，甚至可以聞到設計師緒方慎一郎為大師量身打造的氣味。此一作品是坂本生前便規劃，與科技公司Tin Drum合作，坂本親自挑選曲目與參加動態立體捕捉攝影。

生前默默無名的梵谷，如果有機會來到現代，會怎麼跟畫迷對話？一向謹守傳統路線的巴黎奧賽美術館，去年十月首次推出結合AI與虛擬實境的梵谷藝術展便令人驚豔。奧賽美術館與荷蘭梵谷博物館合作，透過分析兩館珍藏的梵谷書信與畫作，在展覽中打造「梵谷AI」。當觀眾向AI梵谷提問:「你為什麼要割耳朵」，AI會回答:「我只是割掉了部分耳垂。」此展還運用虛擬實境技術，讓觀眾置身梵谷生前最後一個調色盤組成的色彩之中，感受畫家生命最後時刻的「瘋魔」。

談到藝術界這波數位革命，兩廳院藝術總監劉怡汝指出，科技不只為觀眾帶來全新的藝術體驗，還讓視障者、聽障者有機會「聽見」和「看見」藝術作品，達成真正的文化平權。