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高端疫苗添鋁鹽 羅一鈞：安全無疑

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫楊正海／台北報導
高端疫苗。圖／聯合報系資料照片
高端疫苗。圖／聯合報系資料照片

前立委蔡正元在臉書貼文質疑高端疫苗，還提到「高端疫苗添加『鋁鹽佐劑』，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素…」。疾管署發言人羅一鈞昨表示，鋁鹽不會在人體堆積，這是所有醫學院畢業生都知道的；台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎指出，世界衛生組織已經宣告，沒證據支持鋁鹽佐劑對人體有危害。

衛福部前部長陳時中昨也以「一派胡言」談鋁鹽佐劑一事，強調這是高度專業的事，用外行話會演變成社會事件，讓大家對疫苗不信任，對社會沒幫助。

不過，蔡正元前天深夜又在臉書貼出聲稱是疫苗專家傳給他的論文，強調所有在台灣施打的新冠疫苗只有高端摻入鋁鹽佐劑，同爲蛋白質疫苗的Novavax棄用鋁鹽佐劑理由就是「以防萬一」，要羅仔細讀論文再討論。

羅一鈞解釋，疫苗所含氫氧化鋁、磷酸鋁等無機鹽類通稱鋁鹽，皆為世界衛生組織及世界各國藥品監管單位核准使用、安全性無虞的疫苗佐劑，國際上使用已超過六十年，是許多常用疫苗產生免疫功能所必需。鋁鹽的「鋁」非指重金屬，而是「鋁離子」，不會在人體堆積及造成傷害。

羅一鈞說，蔡正元引用「海外疫苗專家」論文已被國內各大醫學院歸類為「加強實質審查期刊」（俗稱掠奪性期刊），該論文被疫苗學權威期刊及藥學知名期刊澄清過。鋁鹽在疫苗使用安全無疑，「請蔡先生問附近診所醫師或藥師都會得到一樣答案」。

高端疫苗 醫學院 蔡正元

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