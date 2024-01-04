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黃豆台灣製造…包裝背面變分裝

聯合報／ 記者王昭月劉懿萱李定宇／連線報導
台灣消費者保護協會昨指控耆盛企業的三種產品，包裝正面標示台灣製造，背面標示的產地並非台灣（左圖），消費者質疑標示不實。記者王昭月／攝影
台灣消費者保護協會昨指控耆盛企業的三種產品，包裝正面標示台灣製造，背面標示的產地並非台灣（左圖），消費者質疑標示不實。記者王昭月／攝影

台灣消費者保護協會昨指控新北市耆盛企業股份有限公司生產的非基因改造黃豆等三種產品，包裝正面標示台灣製造，背面標示的產地非台灣，卻註記台灣分裝，協會執行長徐邦瀚質疑「台灣分裝」能等於「台灣製造」嗎？此作法與先前爆發的進口蛋液問題雷同，除行文衛福部要求加強稽查、嚴懲，也呼籲通路商嚴加把關。

「背面字那麼小，根本無法看清楚，只看到包裝正面寫台灣就認為是台灣的，但吃完後孩子才發現包裝背面標示產地並非台灣」，有消費者氣急敗壞向台灣消保協會投訴。協會受理後，擴大調查。

新北市衛生局說，昨傍晚已赴該公司稽查，發現黃豆、薏仁確實非台灣生產，紅豆則是台灣生產，食品標示確有易生誤解情形，依違反食安法第廿八條規定，可處四萬元至四百萬元罰鍰，現場業者並未說明，將請業者回覆陳述意見，同時要求業者下架回收。記者致電業者多次，未獲回應。

台灣製 消費者

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