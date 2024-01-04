大型活動風險多 專家籲醫師駐點

高雄跨年晚會原子筆誤認事件，造成騷動，人群奔跑，容易造成傷亡事故，國內急救急診專家提醒，主辦單位應做好人流控管、動線規畫；台北市在大型活動現場設置多個醫療站，請急診醫師駐點，協助外傷、過度換氣等民眾，值得借鏡。

衛福部醫事司長劉越萍表示，歡迎提案內容正式給衛福部，會根據內容做評估。

台灣緊急救護醫療指導醫師學會理事長林志豪表示，雖然現有「大型群聚活動安全管理要點」，但各縣市自治條例管理程度不一，主辦單位提交計畫內容及人員配置上，仍有所不同，有統一的必要性。

以台北市來說，元旦跨年，預估十一萬多人，設置八處醫療站，每站皆有醫師，設有病床。台灣大型活動醫療救護醫學會理事長張國頌建議，除了活動現場救護技術員的需要，大型活動「事前」應該要有急診醫師，做災難應變評估，以及緊急醫療系統規畫。

張國頌表示，在封閉場域，務必嚴格限制人流；開放場域則要留意散場時，如何在短時間內疏散人潮，規畫良好動線，一旦發現單位空間人數密度過高時，就應該保持警覺。

林志豪認為，以美國為例，在總統就職典禮、演唱會現場，均有無人機在高空監控人流，掌握全貌，不過台灣尚未整合無人機監控，也缺少後續應變措施銜接的系統性規畫。