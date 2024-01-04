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是你嗎？ 中千萬領獎只到明天
國立陽明交大新竹光復校區內的統一超商，去年9月25日開出特別獎1千萬元發票，消費者只花26元就中大獎，但明天（5日）就是領獎期限，幸運兒迄今沒兑獎。北區國稅局新竹分局查出該消費者是用一卡通消費，將雲端發票存入一卡通內；竹市稅務局也點出關鍵在沒歸戶、又沒設定領獎帳戶，雲端發票獎金才無法自動入帳。
該張中獎發票是112年7-8月期，在竹市大學路1001號內7-11購買26元飲品，屬於雲端發票，但迄今無人兌獎。北區國稅局新竹分局指出，查詢發現該名消費者是用一卡通消費並索取雲端發票，但沒有將一卡通歸戶到共通性載具，加上一卡通公司也認定該消費非屬向一卡通消費，所以即便存入的發票中獎，消費者也不會接到任何通知。
竹市稅務局也點出雲端發票中獎2大關鍵，若未設定自動領獎的帳戶，獎金沒辦法自動匯入戶頭，其次是雲端發票若存在會員卡、悠遊卡、一卡通等非共通性載具且沒歸戶，開獎時須自己主動查詢是否中獎，如到四大超商用多媒體服務機查詢。
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