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台灣燈會主燈揭曉 「龍來台灣」22米高

聯合報／ 記者周湘芸邱書昱／台北報導
台北燈節主燈「城現光龍」利用去年「玉兔壯彩」材料，體現傳承寓意。記者邱書昱／攝影
台北燈節主燈「城現光龍」利用去年「玉兔壯彩」材料，體現傳承寓意。記者邱書昱／攝影

「2024台灣燈會」2月24日元宵節至3月10日在台南市「高鐵燈區」及「安平燈區」登場，主燈「龍來台灣」昨揭曉，龍型主燈高18公尺，含底座總高度22公尺；至於小朋友期待的小提燈，以生肖龍為主題，化為可背在身上的「小龍包」，龍頭可放輕量的隨身物品或小玩具。

台北主燈 城現光龍

「2024台北燈節」10公尺長的主燈「城現光龍」昨也同步亮相，北市副市長林奕華表示，這次燈節範圍從西門町過中華路到北門，3節點各具特色，將西區草根文化故事透過燈組呈現，活動從2月2日展至3月3日，拉長時間讓國內外遊客規畫遊程。北市觀傳局與產發局串連周邊商圈、地下圈，盼能超越以往400萬人流高峰。

台灣燈會邁入第35屆，主燈設於台南「高鐵燈區」，由藝術家彭力真設計，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈每半小時展演一場燈光秀。彭力真表示，此次將太陽能封裝材料EVA及永續綠能元素碳60的原子元素融入，具永續概念。

觀光署長周永暉表示，這次主燈光源電力結合綠能與節能概念，採太陽能發電，大幅降低大型燈籠作品的總用電量。至於小提燈，仍由設計師林佳葦設計，化為可背在身上的「小龍包」，龍頭可放入輕量的隨身物品，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背。

2024台灣燈會2月24日至3月10日於台南市點燈，主燈「龍來台灣」昨亮相。記者林俊良／攝影
2024台灣燈會2月24日至3月10日於台南市點燈，主燈「龍來台灣」昨亮相。記者林俊良／攝影

台南市長黃偉哲也說，台灣燈會精采程度絕不亞於去年，白天還有蘭展、晚上有鹽水蜂炮加持，遊客絕對可以創新高。

台北燈節為期31天，策展人劉治良說，今年主燈利用去年「玉兔壯彩」材料，體現傳承寓意。主燈有3個展區不間斷的光環境連接，分別為北門的360度光影作品，中華路展區結合在地藝術團體打造燈區，西門展區則是主燈之外，讓紅樓訴說西城由來。

另在中華路展區也有日本藝術家小松美羽的「世人皆可成為龍」，台灣書法家創作的「百龍祈福」，以及「九小龍」穿梭燈節會場。觀傳局長王秋冬說，燈會結合沿途的台北地下街、沅陵商圈、西門町商圈，讓民眾逛街購物，也串連天后宮、城隍廟、松山慈祐宮、關渡宮響應，營造過節氣氛。

台灣燈會小提燈可變成「小龍包」，台南市長黃偉哲與小朋友ㄧ同展示。記者林俊良／攝影
台灣燈會小提燈可變成「小龍包」，台南市長黃偉哲與小朋友ㄧ同展示。記者林俊良／攝影

台灣燈會 設計師

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