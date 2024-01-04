聽新聞
test
0:00 / 0:00

新型輸尿管支架 降低感染風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
新型支架可充分擴張，具備記憶延展功能；其表層生物鍍膜，可減少組織增生，增加平滑度 （見圖，左、右）。圖／北榮提供
新型支架可充分擴張，具備記憶延展功能；其表層生物鍍膜，可減少組織增生，增加平滑度 （見圖，左、右）。圖／北榮提供

30歲藍先生，青少年時罹患約六公斤的骨肉瘤，經手術、化療，病情穩定，但腫瘤長期包圍右側輸尿管，引發腎水腫，須長期放置並反覆更換「雙J導管」，不僅容易感染，也造成生活不便。台北榮總引進新型輸尿管支架，利用內視鏡無創手術置放，如無需要不用更換或移出，三年多已治療近百位患者，占全國200多名治療患者的一半。

大腸癌、子宮頸癌手術治療後，或患有子宮內膜異位症等病人，往往造成輸尿管損傷、阻斷，引起腎水腫，需要長期放置雙J導管。台北榮總泌尿部主任黃志賢說，雙J導管是兩頭具有像J型的彎鉤狀導管，放置於腎臟和膀胱之間，但雙J導管會把輸尿管的開口撐開，當膀胱發炎時，也容易引起腎臟發炎而反覆感染。

黃志賢說，雙J導管容易引發感染、腎結石，感染時會出現發燒、惡心、嘔吐等症狀，病人非常不舒服，且每三個月必須更換一次，北榮引進新型輸尿管支架，解決病人不舒服問題。

台北榮總泌尿部主治醫師魏子鈞表示，如心臟血管狹窄阻塞，可經心導管做氣球擴張術置放支架，作為拓寬擴充；對於輸尿管的狹窄阻塞，需要長期置換雙J導管的病人，也能使用內視鏡，進行氣球擴張與支架置放。

魏子鈞說，新型輸尿管支架優點是支撐力較傳統支架久，降低肉芽、結石、贅生物形成，有別於雙J導管可以避免反覆感染，但缺點是新型支架較為光滑，須靠醫師經驗放置在適合位置，避免支架滑至腎臟，反而造成腎臟損傷，且治療費用健保並無給付，病人需自費治療。

罹患骨肉瘤的藍先生，10多年經歷多次手術，為治療腎水腫置放雙J導管後，出現反覆感染。藍先生說，3年前經置放新型輸尿管支架至今都未出現感染，也不需反覆換管，但仍需長期追蹤，觀察有無出血、結石等問題。

魏子鈞說，新型輸尿管支架採用內視鏡無創手術，可縮短住院時間，適用子宮內膜異位症等良性病灶患者；或是要替換雙J導管的病人；或是骨肉瘤、子宮頸癌等癌症病人，病情穩定2至5年，均可置放新型輸尿管支架。

子宮頸癌 手術 腎臟

延伸閱讀

搶救輸尿管狹窄、腎水腫病人 北榮引進新型輸尿管支架

影／男子剛從醫院手術出院 開車路過三重連撞3車又被送回醫院

67歲國寶男星揭手術驚人費用 怒斥：「把我當大明星宰了」

歐洲在位最久君主！丹麥女王意外宣布退位 去年背部手術後認力有未逮

相關新聞

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 週六東北季風再襲

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團影響，清晨北部及東北部局部地區，低溫可能下探10度；不過白天回暖快，北台灣高溫18至20度...

這款過敏用藥全台缺貨！民眾嘆「活不過這個冬天」 食藥署回應

秋冬好發過敏，但緩解過敏性鼻炎症狀常用藥「莫鼻卡持續性藥效錠」卻全台大缺貨。食藥署表示，因呼吸道疾病患者增加，持續控貨中...

徵文／113年1月＆2月主題「新年健康新祈願」

113年龍年到，一元復始、萬象更新，健康也要除舊布新。展望新的一年，大家對自己及家人的健康有什麼新祈願？不論是在生活作息...

健康主題館／8種心臟檢查 哪種適合你？

如果聽到長輩說：「最近心臟不舒服！」就要懷疑可能有心臟問題，應盡快做心臟檢查。

健康你我他／盼今年醫療收據 不多不少剛剛好

每年年底，我會以舊的牛皮紙袋，寫下下一年的西元年份，以及「醫藥」或「醫藥收據」，方便把下一年的醫藥收據存放入內。這已是多...

別小看長輩圖 有助排解孤獨

你今天收到長輩圖了嗎？一張風景或植物的照片，搭配祝福的文字傳給身邊朋友，是許多長輩開啟一天的方式，或許不少年輕人會覺得困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。