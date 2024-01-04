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徵文／113年1月＆2月主題「新年健康新祈願」

聯合報／ 本報訊

113年龍年到，一元復始、萬象更新，健康也要除舊布新。展望新的一年，大家對自己及家人的健康有什麼新祈願？不論是在生活作息、飲食、運動、身體及心理等各方面，期許有哪些改變或重整？歡迎來信分享。

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