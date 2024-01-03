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搭淨零碳排列車 民航局揪氣候署促航空公司買認可碳權

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
民航局指出，與環境部氣候署今達成共識，將共拓我國碳權交易所上架CORSIA認可的國際碳權。圖／民航局提供
民航局指出，與環境部氣候署今達成共識，將共拓我國碳權交易所上架CORSIA認可的國際碳權。圖／民航局提供

淨零碳排蔚為國際趨勢，疫後航空業持續復甦，國際航空減碳工作即將執行碳抵換。交通部民航局指出，與環境部氣候署今達成共識，將共拓我國碳權交易所上架CORSIA認可的國際碳權，有助供國籍航空公司購買，將其購買費用留在國內，另推動國內企業與研究單位爭取CORSIA認可的碳權。

民航局今天晚間指出，2016年起，民航局依循國際民用航空組織（ICAO）「國際航空業碳抵換及減量計畫」(CORSIA)，建置我國CORSIA機制，完成國籍航空減碳法制化工作，確保我國符合國際民航公約的規範。

民航局指出，為進一步推動減碳工作，民航局長林國顯今日率領相關主管，拜會環境部氣候署長蔡玲儀，雙方達成共識，將共拓我國碳權交易所上架CORSIA認可國際碳權，並推動國內企業與研究單位爭取CORSIA認可碳權。此外，雙方也承諾未來繼續就國際接軌、碳權交易及碳盤查與查證等議題，持續深化交流及擴大合作。

民航局轉述蔡玲儀說法指出，目前針對碳權交易所上架國際碳權的規範，已納入CORSIA合格排放額度的標準，未來可促成航空公司在我國碳權交易所購買合格碳權。

民航局表示，雙方在今日會談達成多項共識，2050淨零是國際航空與國家一致減碳目標，民航局與氣候署將繼續致力國際運輸與國家境內的減碳事務，雙方也將持續推動CORSIA認可的國際碳權，在我國碳權交易所上架。

林國顯說，民航局也邀請氣候署出席全球碳市場機制（GMBM）工作小組會議，為國際運輸與國家境內減碳工作建立合作模式。

民航局 減碳 環境部

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