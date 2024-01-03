這款過敏用藥全台缺貨！民眾嘆「活不過這個冬天」 食藥署回應

秋冬好發過敏，但緩解過敏性鼻炎症狀常用藥「莫鼻卡持續性藥效錠」卻全台大缺貨。食藥署表示，因呼吸道疾病患者增加，持續控貨中，其成分之一為管制原料藥已核准需求量，將排產程。

過敏發作痛苦、偏偏過敏難防，與鼻子過敏為伍近30年的陳小姐今天告訴中央社記者，每次發作不只眼淚、鼻水直流，還會眼睛癢到想挖出來、鼻子不舒服到想割掉，年年靠著「莫鼻卡持續性藥效錠」續命，今年冬天卻無藥可用，使用其他替代藥物，不是會上班到一半睡著、不然就是一點用都沒有，「感覺活不過這個冬天。」

社區藥局藥師王明媛說，因為莫鼻卡主成分之一的Pseudoephedrine屬第4級管制藥品原料藥，為避免遭不法人士用來煉製安非他命，1年只會釋出2次原料，換言之如果這批原料藥搶完，卻遇到鼻子問題特別嚴重而用藥量暴增，就會缺藥。

王明媛指出，她早在今年暑假後、9月左右就開始面臨用藥告急，莫鼻卡分為12小時、24小時這2種不同劑型，社區藥局永遠都跟藥廠排隊，她成功排到24小時劑型，但12小時劑型仍短缺，連醫師都跳腳直呼「怎麼又沒藥了」。

因為每個藥廠的流通情形不同，王明媛說明，莫鼻卡最受歡迎，目前仍有替代用藥如「"永勝"喜洛緩釋微粒膠囊」可選擇，跟莫鼻卡12小時劑型作用類似，同樣含Pseudoephedrine，藥效差不多，幸虧還有替代用藥，否則不知道怎麼撐過這個冬天。

對此，衛生福利部食品藥物管理署副署長陳惠芳說明，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封呼吸道疾病患者增加，藥品用量激增，持續控貨中。

目前相關藥品國內共有2張許可證，為「莫鼻卡持續性藥效錠LoraPseudo SR F.C. Tablets 5/120 mg"CYH"（衛署藥製字第057121號）」及「莫鼻卡24小時持續性膜衣錠LoraPseudo 24h SR F.C. Tablets 10/240mg "CYH"（衛署藥製字第057170號）」，許可證持有者皆為中化裕民健康事業股份有限公司。

這款藥品的主成分為Pseudoephedrine與第2代抗組織胺Loratadine，其中Pseudoephedrine原料，屬於食藥署管控的第4級管制藥品原料藥。

陳惠芳表示，已核准中化裕民公司提出莫鼻卡藥品的Pseudoephedrine原料需求量；尚有零星庫存將妥善分配予各層級醫療機構及藥局，後續將積極排產，保障持續供應。

至於短缺期間，食藥署建議，依醫師評估以不同成分複方藥品如「"十全" 驅敏持續釋放膜衣錠（衛署藥製字第048125號）」等替代。