低溫來襲…天冷貪吃油炸品 醫示警小心低密度膽固醇失控

北北基等7縣市低溫特報，今晚起氣溫可能探攝氏10度以下，天冷儲存熱量過冬，常是民眾貪吃高油食物理由，醫師提醒，這個飲食壞習慣可能使低密度膽固醇受影響，潛藏心血管危機。

國泰醫院心血管中心主治醫師李浩維近期透過「護心專欄」，分享低密度脂蛋白膽固醇控制是預防心血管疾病關鍵之一。他引用大型臨床研究，顯示降低血液低密度脂蛋白膽固醇，可延緩血管動脈硬化的惡化和改善預後，低密度脂蛋白膽固醇是追蹤心血管疾病的重要指標。

控制低密度脂蛋白膽固醇，正確飲食習慣很重要，李浩維建議，增加纖維攝取，減少炸物，少吃膽固醇含量高食物，如肥肉、內臟、蟹黃、蝦卵、魚卵等。烹調用油可多選用單元不飽和脂肪酸高的橄欖油、芥花油、菜籽油等，少用飽和脂肪酸含量高的豬油、牛油、奶油等。

李浩維提到，常在門診遇到病人不解為何膽固醇數值正常，還被建議吃降膽固醇藥物，這是因為只把血清膽固醇控制在正常範圍內是不夠的，不要因為血脂的抽血數值正常就掉以輕心，當血液低密度脂蛋白膽固醇過高，恐加速膽固醇沉積血管壁，導致動脈硬化。

李浩維進一步提醒，血脂正常不代表低密度脂蛋白膽固醇的數值也正常，即便低密度脂蛋白膽固醇的數值在正常範圍，也不一定達到治療建議標準，需透過醫師綜合評估給予建議。除了透過藥物控制，降低血液低密度脂蛋白膽固醇，同時應從戒菸、減重、節制飲酒和適度運動做起。