快訊

新台幣匯率在「跨年」前後表現大不同 匯銀主管說原因

整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低溫來襲…天冷貪吃油炸品 醫示警小心低密度膽固醇失控

中央社／ 台北3日電
北北基等7縣市低溫特報，今晚起氣溫可能探攝氏10度以下。情境示意圖。聯合報系資料照片
北北基等7縣市低溫特報，今晚起氣溫可能探攝氏10度以下。情境示意圖。聯合報系資料照片

北北基等7縣市低溫特報，今晚起氣溫可能探攝氏10度以下，天冷儲存熱量過冬，常是民眾貪吃高油食物理由，醫師提醒，這個飲食壞習慣可能使低密度膽固醇受影響，潛藏心血管危機。

國泰醫院心血管中心主治醫師李浩維近期透過「護心專欄」，分享低密度脂蛋白膽固醇控制是預防心血管疾病關鍵之一。他引用大型臨床研究，顯示降低血液低密度脂蛋白膽固醇，可延緩血管動脈硬化的惡化和改善預後，低密度脂蛋白膽固醇是追蹤心血管疾病的重要指標。

控制低密度脂蛋白膽固醇，正確飲食習慣很重要，李浩維建議，增加纖維攝取，減少炸物，少吃膽固醇含量高食物，如肥肉、內臟、蟹黃、蝦卵、魚卵等。烹調用油可多選用單元不飽和脂肪酸高的橄欖油、芥花油、菜籽油等，少用飽和脂肪酸含量高的豬油、牛油、奶油等。

李浩維提到，常在門診遇到病人不解為何膽固醇數值正常，還被建議吃降膽固醇藥物，這是因為只把血清膽固醇控制在正常範圍內是不夠的，不要因為血脂的抽血數值正常就掉以輕心，當血液低密度脂蛋白膽固醇過高，恐加速膽固醇沉積血管壁，導致動脈硬化。

李浩維進一步提醒，血脂正常不代表低密度脂蛋白膽固醇的數值也正常，即便低密度脂蛋白膽固醇的數值在正常範圍，也不一定達到治療建議標準，需透過醫師綜合評估給予建議。除了透過藥物控制，降低血液低密度脂蛋白膽固醇，同時應從戒菸、減重、節制飲酒和適度運動做起。

膽固醇 醫師 心血管疾病

延伸閱讀

新年新氣象！看不懂健康檢查報告？常見數值大解密讓你一看就懂

低密度脂蛋白（LDL）如何引起動脈硬化、心血管疾病？了解自己的血脂數據的重要性！

研究揭這歲數前有高血壓及高膽固醇 可能增未來患冠心病風險

不可輕忽！藥師籲當心高血脂藥物與3類食品可能有交互作用

相關新聞

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 週六東北季風再襲

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團影響，清晨北部及東北部局部地區，低溫可能下探10度；不過白天回暖快，北台灣高溫18至20度...

這款過敏用藥全台缺貨！民眾嘆「活不過這個冬天」 食藥署回應

秋冬好發過敏，但緩解過敏性鼻炎症狀常用藥「莫鼻卡持續性藥效錠」卻全台大缺貨。食藥署表示，因呼吸道疾病患者增加，持續控貨中...

台灣兒童平均10歲獲得首部手機 醫：近視問題嚴重成流行病

國人近視問題不可忽視，根據教育部統計，國小學童視力不良率45.23%，國中生視力不良率73.16%，高中生更是高達81....

低溫來襲…天冷貪吃油炸品 醫示警小心低密度膽固醇失控

北北基等7縣市低溫特報，今晚起氣溫可能探攝氏10度以下，天冷儲存熱量過冬，常是民眾貪吃高油食物理由，醫師提醒，這個飲食壞...

宣稱「有機」卻不有機 農糧署：最高可重罰60萬

消基會調傳統市場3件產品，攤商自行以立牌書寫「有機」字樣示，未展示有機農產品驗證證書影本，農業部農糧署表示，違反有機農業...

領了嗎？7-8月發票領取期限倒數2天 千萬獎7得主未現身

財政部指出，去年7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，至今各有7張及5張未領獎，提醒民眾把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。