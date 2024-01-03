碳費計算公式首度公開 排碳大戶擬2.5萬噸碳排「免費」

2024起排碳有價，今天環境部再公布碳費公式，規畫將排放量減掉2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e），剩餘的排放量再乘以收累費率，也就是說，被納為碳費徵收對象的512家排放大戶，等於有2.5萬噸碳排「免費」。

環境部今天召開「碳費徵收子法推動進度交流座談會」，與環團及民間團體討論碳費相關機制。其中，環境部報告時，針對碳費計算、排放量扣減部分指出，未來碳費應繳費用應為排放法減掉2.5萬公噸CO2e，之後再乘以收費費率。

根據環境部去年12月29日公布碳費收費辦法草案規畫，應盤查登錄對象排放量2.23億公噸CO2e，涵蓋我國整體排放量約7成5；倘若排除掉電力業可申請扣除部分，大約剩1.5至1.6億公噸，占比約5成5至6成。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯指出，先前公布的碳費收費辦法草案中看到的僅是「排放量乘以收費費率」，今天開會卻出現「排放量先減掉2.5萬公噸，再乘以收費費率」，質疑排放大戶真的需要扣掉這2.5萬公噸後才能與同業競爭？認為這樣的規範太過寬鬆。

另外，針對自主減量及指定目標部分，趙家緯說，2030年減量目標第三階段管制目標今年年中才回確認，目前訂定的24％正負一個百分比只是暫時，未來若能提高至30％，甚至達到環團訴求的40％，業者現在若僅減碳24％的話，根本就沒有意義。

環境部氣候署長蔡玲儀坦言，這個公式是「首度公開」，希望與環團針對這樣的方式進行討論，也向環團展項誠意，因此短時間無法讓大家接受，未來會準備更完整的說明。但強調此規畫是考量512家排放大戶中，多數排放源為10萬公噸以下，僅部分排放源為10至100萬公噸，甚至是500萬公噸。

蔡玲儀表示，基於行政管理考量上，若同一家工廠年排放量上下浮動，若一個廠商排放量為2.49萬公噸，另一個是2.51萬公噸，等於一個全部繳、一個全都要繳，會有規避的嫌疑；蔡玲儀強調，碳費徵收是希望加快減量速度，因此目前規畫針對年排放量2.5萬公噸作為徵收對象，但不會因為多排1000噸就要多收。

環境正義基金會表示，感謝環境部釋出誠意，但希望了解環境部的立場是傾向扣減還是不扣減；綠色和平認為，目前規畫仍有後端管制漏鬥，大家較為關注的是減碳效益，環境部應有減碳效益的評估，否則很難取得共識，並建議要有長期檢討的概念，建立2至3年定期檢討的機制。

環境權保障基金會分析，假設碳費訂定每公噸新台幣300元，年排放量2.6萬公噸的業者原要繳交的費用為780萬元，但若依照新公式來計算，僅需繳交30萬元，質疑減碳力道。

蔡玲儀解釋，綜觀這500多家排放大戶，對國家碳排量較大的集中在年排放達數百萬公噸以上業者，對於這些業者，首要目標就是積極減碳，「這些業者就算扣除2.5萬公噸也只是少零頭而已」；至於排放量10萬公噸以下的業者，扣除的2至4萬公噸多為其電力使用。

蔡玲儀表示，希望透過這個公式，加速略高於收費標準的業者能加速減碳作為、節能減碳，甚至用再生能源，減碳至2.5萬公噸以下，才有助於促成能源、產業的轉型。

另外，本次交流會原定經濟部代表會出席，但最後未現身，趙家緯直言，碳費徵收過程中，經濟部扮演重要的角色，今天卻沒有代表出席，感到非常遺憾。