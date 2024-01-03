流感後遺症？桃園男下肢無力險癱 部桃醫師確認是這症狀

桃園市30多歲吳姓男子無慢性病史，日前突然四肢麻木無力走不動只能坐輪椅，求助衛福部桃園醫院，神經內科醫生邱詡懷發現他先前有流感症狀，約一至兩周後出現四肢末梢輕微的麻麻針刺感，主要分布在手指頭與腳指頭的尖端，最後診斷罹患格林─巴利症候群，也成功治好讓他恢復健康。

吳先生本不以為意，但隨著症狀日益加重，影響的範圍逐漸上升到手腕及腳踝部分，而且患病的部位感覺十分的不敏銳，洗澡時對於冷熱水的感覺也變得遲鈍，本想著去就醫檢查，但因工作繁忙又拖延一周。一周後除了四肢麻木的症狀沒改善，還出現手腳水腫與肢體無力的症狀，無力的症狀主要影響下肢，連站起來都需要人家攙扶。邱詡懷醫師為他安排血液、神經學及腦脊髓液檢查後，確認吳罹患格林─巴利症候群，經過血漿置換術後已恢復健康，並無留下後遺症，也已經回去職場工作。