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流感後遺症？桃園男下肢無力險癱 部桃醫師確認是這症狀
桃園市30多歲吳姓男子無慢性病史，日前突然四肢麻木無力走不動只能坐輪椅，求助衛福部桃園醫院，神經內科醫生邱詡懷發現他先前有流感症狀，約一至兩周後出現四肢末梢輕微的麻麻針刺感，主要分布在手指頭與腳指頭的尖端，最後診斷罹患格林─巴利症候群，也成功治好讓他恢復健康。
吳先生本不以為意，但隨著症狀日益加重，影響的範圍逐漸上升到手腕及腳踝部分，而且患病的部位感覺十分的不敏銳，洗澡時對於冷熱水的感覺也變得遲鈍，本想著去就醫檢查，但因工作繁忙又拖延一周。一周後除了四肢麻木的症狀沒改善，還出現手腳水腫與肢體無力的症狀，無力的症狀主要影響下肢，連站起來都需要人家攙扶。邱詡懷醫師為他安排血液、神經學及腦脊髓液檢查後，確認吳罹患格林─巴利症候群，經過血漿置換術後已恢復健康，並無留下後遺症，也已經回去職場工作。
部桃園醫院神經內科邱詡懷醫師表示，格林─巴利症候群（Guillain- Barre Syndrome）是急性的多發性神經發炎性疾病，會影響運動、感覺或自主神經系統，部分的病人在發生前有前驅感染，包括呼吸道感染、腸胃炎、病毒感染等等，而在感染發生數周後出現手腳末梢麻木、肢體無力等症狀，肌肉無力的嚴重程度從輕微的走路困難至嚴重時的四肢癱瘓、呼吸困難都有可能。目前的治療以支持性治療及免疫調節治療為主，早期治療才能早期康復、避免疾病惡化；至於吳男是否因為流感誘發格林─巴利症候群，只能說有可能，但是要確認的話還要做更進一步的分析。
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