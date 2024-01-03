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流感後遺症？桃園男下肢無力險癱 部桃醫師確認是這症狀

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃園醫院神經內科邱詡懷醫師成功為門診病友找出嚴重手腳麻不能走路的病因和治療。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃園醫院神經內科邱詡懷醫師成功為門診病友找出嚴重手腳麻不能走路的病因和治療。圖／衛福部桃園醫院提供

桃園市30多歲吳姓男子無慢性病史，日前突然四肢麻木無力走不動只能坐輪椅，求助衛福部桃園醫院，神經內科醫生邱詡懷發現他先前有流感症狀，約一至兩周後出現四肢末梢輕微的麻麻針刺感，主要分布在手指頭與腳指頭的尖端，最後診斷罹患格林─巴利症候群，也成功治好讓他恢復健康。

吳先生本不以為意，但隨著症狀日益加重，影響的範圍逐漸上升到手腕及腳踝部分，而且患病的部位感覺十分的不敏銳，洗澡時對於冷熱水的感覺也變得遲鈍，本想著去就醫檢查，但因工作繁忙又拖延一周。一周後除了四肢麻木的症狀沒改善，還出現手腳水腫與肢體無力的症狀，無力的症狀主要影響下肢，連站起來都需要人家攙扶。邱詡懷醫師為他安排血液、神經學及腦脊髓液檢查後，確認吳罹患格林─巴利症候群，經過血漿置換術後已恢復健康，並無留下後遺症，也已經回去職場工作。

部桃園醫院神經內科邱詡懷醫師表示，格林─巴利症候群（Guillain- Barre Syndrome）是急性的多發性神經發炎性疾病，會影響運動、感覺或自主神經系統，部分的病人在發生前有前驅感染，包括呼吸道感染、腸胃炎、病毒感染等等，而在感染發生數周後出現手腳末梢麻木、肢體無力等症狀，肌肉無力的嚴重程度從輕微的走路困難至嚴重時的四肢癱瘓、呼吸困難都有可能。目前的治療以支持性治療及免疫調節治療為主，早期治療才能早期康復、避免疾病惡化；至於吳男是否因為流感誘發格林─巴利症候群，只能說有可能，但是要確認的話還要做更進一步的分析。

吳姓病友流感後治療一周，出現手腳麻的症狀，求助衛福部桃園醫院神經內科門診。圖／衛福部桃園醫院提供
吳姓病友流感後治療一周，出現手腳麻的症狀，求助衛福部桃園醫院神經內科門診。圖／衛福部桃園醫院提供

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