明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 週六東北季風再襲

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團影響，清晨北部及東北部局部地區，低溫可能下探10度；不過白天回暖快，北台灣高溫18至20度，其他地區21至24度，中南部留意日夜溫差大。周六晚間至下周一清晨，另波東北季風影響，迎風面北東水氣較多；下周一清晨北台灣14至16度，其他地區16至17度。

中央氣象署下午發布低溫特報，明天大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，明晨北部及東北部局部地區，有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天到周五清晨，受大陸冷氣團影響，因偏乾冷，明後兩天各地晴到多雲，僅東半部雲量稍多，有零星降雨機會。

他說，這種天氣型態，有清晨輻射冷卻效應影響，明晨西半部、東北部低溫11至13度，花東15至16度，北台灣平地局部地區10度以下。不過，明天太陽出來後，白天高溫回升快，中南部留意日夜溫差大。整體預估影響至周五清晨。

黃恩鴻表示，周五白天到周六白天，稍微回溫轉偏東風，水氣仍少。下波冷空氣，影響時程落在周六晚間至下周一清晨，因強度相對較弱，預估為東北季風等級，迎風面北部、東半部水氣較多。

未來一周溫度，黃恩鴻指出，明天清晨最冷，周五清晨普遍11至14度，局部溫度更低，同樣有10度以下機會，但整體範圍相對周四變小。

周四白天，北台灣高溫18至20度，其他地區21至24度。周五回溫，西半部22至24度；周六同樣回溫持平。

周六晚間到下周一，迎接下波冷空氣影響，下周一清晨北台灣14至16度，其中台北市15度，東南部、花東、中部約16至17度。