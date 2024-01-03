快訊

王欣儀親姊遭刺39刀身亡 昔男友戴立忍崩潰被軍方軟禁

賴蕭競選影片「在路上」被控抄襲金穗獎得獎作 導演回應了

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 周六東北季風再襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 週六東北季風再襲

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周四大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，明晨北部及東北部局部地區，有10度以下氣溫發生機率。示意圖。圖／本報資料照片
周四大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，明晨北部及東北部局部地區，有10度以下氣溫發生機率。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團影響，清晨北部及東北部局部地區，低溫可能下探10度；不過白天回暖快，北台灣高溫18至20度，其他地區21至24度，中南部留意日夜溫差大。周六晚間至下周一清晨，另波東北季風影響，迎風面北東水氣較多；下周一清晨北台灣14至16度，其他地區16至17度。

中央氣象署下午發布低溫特報，明天大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，明晨北部及東北部局部地區，有10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天到周五清晨，受大陸冷氣團影響，因偏乾冷，明後兩天各地晴到多雲，僅東半部雲量稍多，有零星降雨機會。

他說，這種天氣型態，有清晨輻射冷卻效應影響，明晨西半部、東北部低溫11至13度，花東15至16度，北台灣平地局部地區10度以下。不過，明天太陽出來後，白天高溫回升快，中南部留意日夜溫差大。整體預估影響至周五清晨。

黃恩鴻表示，周五白天到周六白天，稍微回溫轉偏東風，水氣仍少。下波冷空氣，影響時程落在周六晚間至下周一清晨，因強度相對較弱，預估為東北季風等級，迎風面北部、東半部水氣較多。

未來一周溫度，黃恩鴻指出，明天清晨最冷，周五清晨普遍11至14度，局部溫度更低，同樣有10度以下機會，但整體範圍相對周四變小。

周四白天，北台灣高溫18至20度，其他地區21至24度。周五回溫，西半部22至24度；周六同樣回溫持平。

周六晚間到下周一，迎接下波冷空氣影響，下周一清晨北台灣14至16度，其中台北市15度，東南部、花東、中部約16至17度。

冷氣團 氣象署 東北季風

延伸閱讀

愈晚愈冷！今晚至明晨北北基桃等7縣市低溫特報 恐10度以下

賈新興：未來10天3波東北季風快閃 北部東部下雨中南部溫差大

今北、東部轉雨愈晚愈冷 吳德榮：連3天清晨「輻射冷卻」恐10度以下

冷氣團明報到愈晚愈冷！ 「溜滑梯式」降溫下探13度

相關新聞

明晨大陸冷氣團發威！2地低溫恐跌破10度 週六東北季風再襲

中央氣象署指出，明天大陸冷氣團影響，清晨北部及東北部局部地區，低溫可能下探10度；不過白天回暖快，北台灣高溫18至20度...

碳費計算公式首度公開 排碳大戶擬2.5萬噸碳排「免費」

2024起排碳有價，今天環境部再公布碳費公式，規畫將排放量減掉2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e），剩餘的排放量再乘以收...

流感後遺症？桃園男下肢無力險癱 部桃醫師確認是這症狀

桃園市30多歲吳姓男子無慢性病史，日前突然四肢麻木無力走不動只能坐輪椅，求助衛福部桃園醫院，神經內科醫生邱詡懷發現他先前...

亞聯客運國道翻車釀15傷 運安會調查揭駕駛出事前頻有1動作

亞聯客運一輛營業大客車2022年8月行駛國道3號途中突然翻覆，造成車上15名乘客受傷送醫，初判肇事原因為客運駕駛變換車道...

搶救輸尿管狹窄、腎水腫病人 北榮引進新型輸尿管支架

30歲藍先生，青少年時發現後腹腔骨肉瘤，大小約六公斤，經手術、化療，病情穩定，但腫瘤長期包圍右側輸尿管，引發腎水腫，須長...

13歲男童長出A罩杯竟是這原因 醫提醒留意3大指標

小時候胖就是胖！13歲的林小弟因胸部將近A罩杯，檢查發現是肝功能異常、輕度脂肪肝、肝纖維化等因素，醫師指出，肥胖兒少的比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。