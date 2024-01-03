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輕熟女近半年出現腰痠、腳痛等情況 就醫才知罹8公分子宮肌瘤

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市44歲黃女從事服務業需久站，子宮肌瘤8公分大，血紅素指數剩5.8gm/dL，已屬嚴重貧血，所幸術後黃女肌瘤變小，生活品質改善。圖／童綜合醫院提供
台中市44歲黃女從事服務業需久站，子宮肌瘤8公分大，血紅素指數剩5.8gm/dL，已屬嚴重貧血，所幸術後黃女肌瘤變小，生活品質改善。圖／童綜合醫院提供

台中市44歲黃女從事服務業需久站，5年前發現子宮肌瘤，近半年發現明顯腰痠、腳痛、頭暈、容易疲勞等情況，導致無法久站影響工作，經童綜合醫院診斷肌瘤已8公分大，血紅素指數剩5.8gm/dL，已屬嚴重貧血，所幸術後黃女肌瘤變小，生活品質改善。

童綜合醫院婦產部主任劉錦成表示，患者的肌瘤已長大到8公分，且血紅素指數只剩下5.8gm/dL，屬嚴重貧血情況，需要積極治療。

安排患者進行核磁共振(MRI)檢查，經核磁共振及抽血排除子宮惡性肉瘤，隔日進行海芙刀手術，治療後即返家休養。術後1周回診，黃女表示腰痠、腳痛的狀況改善；1個月後回診，上班久站，沒有發生腰痠與腳痛等不適症狀。

2個月左右再回診，進行核磁共振檢查，明顯發現肌瘤細胞已經壞死，並且壞死細胞已逐漸被身體吸收代謝，子宮肌瘤明顯變小，血紅素指數回升到11.4gm/dL。

劉錦成指出，個案的子宮肌瘤因壓迫到骨盆腔神經，所以造成腰與腿的痠痛；因肌瘤過大影響子宮正常血流與收縮，導致經血量大、時間久的情況，長時間下來就會造成貧血，正常女性的血紅素應該為12 gm/dL以上，低於12gm/dL即為輕度貧血，8 gm/dL至11gm/dL為中度貧血，8 gm/dL以下屬嚴重貧血。

這次因病患個人與工作上的需求，使用非侵入性的海芙刀進行無創手術，因不必全身麻醉、沒有腹部或子宮傷口、不出血、不沾黏、無輻射線等，術後能迅速恢復正常生活，對於想要懷孕的婦女擁有備孕期短、日後生產不需剖腹的優點。

劉錦成呼籲，子宮肌瘤是婦科常見的良性腫瘤，但若患者不進行治療，可能承受更多的痛苦，如月經增多、經期延長、下腹脹痛、腰酸背痛、嚴重者導致貧血、流產、不孕等。可定期進行婦科檢查，由專科醫師進行專業診療，即早發現疾病即早治療。

台中市44歲黃女從事服務業需久站，子宮肌瘤8公分大，血紅素指數剩5.8gm/dL，已屬嚴重貧血，所幸術後黃女肌瘤變小，生活品質改善（示意圖，非新聞當事人）。圖／童綜合醫院提供
台中市44歲黃女從事服務業需久站，子宮肌瘤8公分大，血紅素指數剩5.8gm/dL，已屬嚴重貧血，所幸術後黃女肌瘤變小，生活品質改善（示意圖，非新聞當事人）。圖／童綜合醫院提供

子宮肌瘤 患者

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