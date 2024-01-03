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穿發熱衣抗寒 醫提醒悶熱出汗應脫掉防皮膚問題

中央社／ 台北3日電

氣溫溜滑梯，醫師提醒，最內層不管是發熱衣或一般保暖衣物，悶熱甚至出汗時應儘快脫掉，體質怕熱的人還是建議洋蔥式穿法，有異位性皮膚炎、蕁麻疹等更要留意，以免病情惡化。

交通部中央氣象署今天發布低溫特報，明天大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，今晚至明天上午，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等7縣市留意攝氏10度以下低溫。

全台越晚越冷，不少民眾加穿發熱衣、發熱褲，台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜今天告訴中央社記者，不管最內層穿發熱衣或一般保暖衣物，重點在於好不好穿脫，畢竟冷了要穿、熱了要脫，尤其悶熱到甚至出汗時，就建議儘快脫掉，以免汗水淤積引發皮膚問題。

所以要不要穿發熱衣，朱家瑜認為主要是看怕不怕熱，像他就是個怕熱且容易流汗的人，目前只穿了件夾克、沒穿毛衣，在醫院內走一走已滿頭大汗，過去在歐洲生活攝氏零下10度反而覺得剛剛好，「怕熱的人還是建議洋蔥式穿法」，方便穿脫。

至於怕冷的人，只要不容易悶著、流滿頭大汗，即可考慮穿發熱衣。朱家瑜說，過去建議穿純棉衣物比較吸濕透氣，事實上純棉材質吸汗後反而容易黏在身上，現在很多新興材質穿起來很透氣舒服，也是不錯選擇。

他特別提醒，本身有異位性皮膚炎、蕁麻疹等狀況的人，熱就很容易癢起來，避免穿太悶熱的衣物；若穿發熱衣穿到冒汗，又沒有立刻排出透氣，汗水淤積在皮膚皺褶處，或腋下、胯下、屁股、背等部位，將造成病情惡化，這是不樂見的情況。

雖然洋蔥式穿法保暖又彈性，但層層疊疊難免顯胖，不少愛美民眾還是會選擇發熱衣兼顧抗寒與時尚穿搭。朱家瑜強調，老話一句，「當身體開始冒汗、覺得熱到有點不舒服」，就算最裡面只是一般材質保暖衣物，都建議要趕快脫掉，只要沒有不舒服，穿著睡覺也沒有不行。

發熱衣 保暖 冷氣團

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