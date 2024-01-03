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裝潢工疑吸過量毒物陳屍掀床內 毒物醫：2大職類最危險

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
內湖一處新建工程昨有2名工人死亡，疑吸入甲苯中毒釀禍。本報資料照片
內湖一處新建工程昨有2名工人死亡，疑吸入甲苯中毒釀禍。本報資料照片

北市內湖一處新建大樓昨晚有2名裝潢工人，疑吸入有毒物質「甲苯」昏迷釀禍，職業安全與毒物科醫師指出，裝潢場所一定要通風，若覺得昏沈應盡快離開現場，長期吸入甲苯恐讓心、肝、腎等器官受損，特別在施作油漆、裝潢、清潔等工程時，最可能中毒，建築裝潢業以及環境清潔人員等二大職類為高風險群。

2名裝潢工人分別是27歲林男與24歲江男，昨晚2人到案發大樓內施工裝潢，深夜卻失聯，2人的妻子、女友發現異狀後一起前往大樓找人，進到屋內後人不見人影，不斷撥打電話卻又能聽聞鈴聲，仔細探尋後發現，手機鈴聲從臥室內可掀式床板中傳來，掀開床板驚見2人倒臥其中，一動不動，嚇得報警。警方初步調查，疑為裝修過程使用黏著劑不慎吸入有機溶劑「甲苯」昏迷釀禍。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，甲苯是常見的有機溶劑成分，揮發性佳，北榮毒物中心每年有10多例因甲苯中毒送醫的個案。

當民眾身處在局限空間或通風不良處，皮膚先接觸揮發性的甲苯，再吸入進甲苯而導致中毒，也曾有人誤喝用寶特瓶分裝的甲苯中毒。裝潢常用的黏著劑「強力膠」，主成分也是甲苯，處在密閉空間，也可能會因為甲苯揮發，導致過量吸入中毒。

楊振昌說，甲苯的毒性會使大腦「先興奮、後抑制」，大腦雖然初期會產生興奮感，但吸入後，會對心臟、肝臟、腎臟等器官產生影響，也可能造成肌肉傷害，如突發性的心律不整；大腦興奮過後，中樞神經會產生「抑制」反應，出現昏迷或因意識不清症狀，此時容易摔倒，不慎撞到頭部恐出血過量致死，單純甲苯中毒不至於昏迷致死，但仍有其風險。

楊振昌說，如果在裝潢現場有使用甲苯，且人們陸續出現頭暈腦脹或有腸胃道症狀，應察覺有異，第一步也是最重要的一步為「趕快離開現場」。出現頭暈症狀，表示空氣中的毒物濃度高，離開現場後，狀況仍持續惡化，應趕快就醫，避免昏迷狀態下，又出現嘔吐症狀，引發吸入性肺炎，此時呼吸道遭阻塞，致死率大幅提升。

楊振昌說，有機溶劑中毒常發生在裝潢、油漆、清潔等類別的從業人員，主要是因為使用的油漆或清潔劑等物質，成分大多含有甲苯。

甲苯濃度愈高，中毒速度愈快，曾有工程人員為了趕新建案的施工進度，在中午休息時間，繼續施工，同事買便當回來後，趕工的工人就昏倒在地下室。

此次內湖的2名死者，在深夜進行工程，施工的時間有限度，如為高濃度暴露，作業時間要更短，且要符合法規標準。夜間施工非平常施工時間，身體狀況可能也會影響到暴露吸入的量，若趕工的情境下，工作量更大，呼吸道可能大量吸入有毒物質，因此這類工作場所，一定要確保通風，有不適症狀就趕快離開現場。

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