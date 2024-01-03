將永續融入地方創生！台灣地方創生基金會2年踏遍22個縣市

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文／吳宜臻

「地方創生」一詞，最初起源於日本，2014年11月，日本政府推動了《城鎮、人、工作創生法，目的是為了提升日本整體活力，防止人口過度聚焦於東京都市圈，造成地方人口不斷流失的現象。近年來，台灣不論是企業或政府，也都積極參與地方創生的行動，期望能吸引更多產業進駐、復興地方產業，藉此促進人口回流，改善城鄉發展失衡的問題。

對於地方創生，網友都在關注哪些話題，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一個月內「地方創生議題」的熱門關鍵字，網友們高度討論培力、食農、農產、風土、SDGs、返鄉、漁業等。





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台灣地方創生基金會歡慶2周年 攜手250個團隊踏遍22縣市助地方發展

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日前台灣地方創生基金會舉辦2周年生日會，並邀請基金會平台中30個創生團隊共襄盛舉，共同分享這一路走來的成果與展望。從2021年成立至今，基金會平台上的地方創生團隊，已超過250個，遍佈於全國22個縣市，生日會上也同步分享「雲嘉南地區農村樣態與發展藍圖」調查報告，透過實地走訪農漁村，深入瞭解缺工、青年外移、地層下陷、水患等問題，同時提出具有建設性的解決方案。

這份報告是由基金會委託國立中正大學經濟學系教授崔曉倩負責，將原先僅供學術界使用的數據，以儀表板方式呈現，提高了資料的閱讀性與普及性。舉例來說，透過數據報告發現，各年齡層在面對農業形式，皆認同以「產銷履歷」、「無毒農業」、「友善農業」以及「有機農業」等形式擴大進行，至於如何吸引年輕人力回流，報告中則建議可以參考韓國的做法，以換位思考加強人才培育計畫，取代經濟補貼的政策，例如提供技術教育與創業培育的「返鄉從農補助計畫」，提升年輕人願意返鄉的意願；此外，漁業方面則透過調查發現，雖然智慧於業已行之有年，但各年齡層從未使用過科技輔具設備的卻佔多數，顯示成效有限，未來可加強推廣。

基金會積極尋找資源合作夥伴 助地方創生團隊一臂之力

除了招募志同道合的團隊外，基金會在2023年不僅持續與玉山銀行合作推動融資專案，也積極尋找資源合作夥伴，並推動多項合作計畫，希望能協助平台上的團隊有更好的資源，增強團隊在地方的深厚影響力。

．台灣LINE公司：啟動「系統營運」合作

．台新金控證券部門：提供「資本市場諮詢輔導」

．台灣優質親子體驗活動平台Niceday：冒險島傳說計畫

「一個人走得快，一群人才走得遠」，台灣地方創生基金會秉持這個理念，期待2024年地方創生與企業的策略結盟可以在台灣持續蓬勃發展。台灣地方創生基金會董事長陳美伶於生日會上，感謝兩年來所有長期支持及參與的夥伴們，也感謝團隊與企業對基金會的信任，並欣慰地表示，地方創生在台灣已成為顯學，並吸引各世代的人投身振興地方的發展，此外也期望透過這次的生日會增進企業主和採購主對地方創生的理解與支持，未來能一起共創更多的永續思維與行動。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月28日至2023年11月27日。