2024新年新希望Top 10！網友最想要的願望 冠軍不是一夜暴富

新年翻開新篇章！

2024已經開始啦！去年許下的新年新希望有實現嗎？沒有的話也沒關係，相信你絕對不是一個人，現在開始，讓我們把過去的2023拋在腦後，為新的一年制定新的目標和計畫，2024年努力爭取自己想要的一切吧！

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查了網友最想訂定的新年新希望，一起來看看這份新年展望的清單吧！

NO.10 減肥成功

想要穿上漂亮的衣服？想要有更自信的體態？現代人長期坐在辦公室，新陳代謝也跟著變差，身材逐漸走樣，努力減肥不僅是為了想要有更好看的外貌，也是為了能夠更加健康自信。

每個人的體質不同，千萬別不慎傷害了身體，切忌極端減肥，讓我們一起找到正確甩肉減脂的方法！「明年希望可以成功瘦下來」、「想要健康的瘦下來」、「我一定要成功逆襲成瘦美眉」。

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NO.9 求學順利

不管是校園青春學生，或是自行進修課程的你，每個學子最希望能達成的目標，一定是求學順利了！祈願文昌帝君能保佑自己每場考試、每份報告都能超常發揮，將沒日沒夜的用功付諸實現。

成功是留給準備好的人，不管是準備考會考的高中生，還是正在準備期末的大學生，期望莘莘學子們都能夠達到自己所設定的目標，用平常心應對每場考試，絕對能收獲美好的成果。

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NO.8 脫單、獲得真愛

這裡有沒有母胎solo的人？是不是真的很想好好談一場戀愛？「找到真愛、得到幸福」一直是現代年輕男女最在乎的事情之一。

想要脫單其實是一種「渴望被愛」的心理，明明拜了好幾座月老廟，卻始終沒有很好的姻緣找上門，想要找到適合的伴侶一起邁向未來，是許多網友真誠的新年新希望。「在冷冷的天有人可以擁抱」、「想體驗被愛的感覺」、「希望好緣分可以趕快降臨」。



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NO.7 提升外貌

俗話說新年新氣象，許多人都想在新的一年讓自己煥然一新，不管是透過剪個好看的新髮型、做醫美或是做美甲，在外貌上任何一個地方做出一點改變，或許都能提升自身的自信，心理上也能有正面的轉變。

在鏡中看到美麗或帥氣的自己，每天都會加倍開心和幸福。「今年想存錢割個雙眼皮」、「染個沒試過的髮色，大改造一下」、「今年要更注重保養」。

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NO.6 出國旅遊

今年疫情解封，大部分國人都開始報復性出國，看著身邊的朋友接連出國旅遊，你是不是也好想趕快啟程，安排一場屬於自己的身心靈放鬆之旅！

旅遊不僅可以放慢緊張的步調，也能拓展自身的眼界，在枯燥繁忙的日常中，旅遊所留下的回憶是最想珍藏一輩子的美好，充飽電後才能繼續奮鬥，「環遊世界是我的夢想」、「要留給自己喘口氣的時間去旅遊」、「想跟情人漫步在異國街頭」。

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NO.5 培養運動習慣

現代人越來越注重運動健身，深深體悟到沒了健康的苦惱，當病痛找上門，人們才能徹底體悟，原來自由行動就是福，洗個好澡就是福，躺著看書就是福，安靜休息就是福。

為了生活總是操勞度日的你，新年新希望就是養成運動的好習慣，「今年要定期做健康檢查、多多運動」、「每天下班要去運動健身」、「吃東西要忌口一點搭配有氧與重訓」。

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NO.4 存錢、投資理財

你今年有存到錢嗎？是不是常常覺得花錢如流水，每個月都在當月光族？有專家曾提醒，儲蓄像是付錢給未來的自己，同時能訓練自律能力，盡全力離渴望的生活更進一步，也有更大的機會實現夢想。

2024年為自己訂定存錢計畫，學習投資理財，養成儲蓄的好習慣，如果意外來了也才更有保障。「朋友們都開始投資玩股票，賺了不少」、「上了年紀真的要開始存錢」、「儲蓄的習慣要慢慢養成」。

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NO.3 中樂透、一夜暴富

先跟錢包說聲：「對不起，本寶寶真的需要那個酷東西！」財富自由是所有現代人一生追求的目標，就像網路迷因影片常講的「如果可以不工作，誰還想工作」，人生真的好想一夜暴富、馬上中樂透，戶頭錢滿滿，可以好好躺平耍廢！

只見網友紛紛許願「可不可以中樂透，讓我馬上退休」、「想趕快財富自由，擁有經濟獨立才能過想要的人生」、「錢能治好我所有的病」、「今年讓我暴富吧」。

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NO.2 更快樂、幸福

現代人每天被工作壓得喘不過氣，壓力侵蝕著情緒，像是行屍走肉般地在生活。最普通也最難的願望，就是希望能更快樂，在平凡的日子裡感受專屬自己的幸福感。



曾有神經心理學家表示，幸福並非源自外在世界，而是取決於我們大腦內部的感受。其實很多快樂都可以從生活中養成，在新的一年，或許你可以試著遠離有毒的關係、學著原諒、適時地發洩情緒等方式，慢慢喚醒體內的快樂因子，過上更快樂幸福的生活。

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NO.1 平安健康

眾望所歸的新年希望，第一名就是「平安健康」！2023年，也是非常不平靜的一年，台灣各地發生了嚴重大火、工安意外或是驚悚殺人命案，讓網友驚覺，並非每天的到來都是理所當然，突如其來的意外很可能隨時發生在我們身邊。

「平安健康」是非常普通平凡的願望，不用對自己太苛刻，太過追求名利，平安健康就是人生在世最重要的事情，期望在2024年，大家都能平平安安，和家人朋友簡單快樂的好好生活！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月27日至2023年12月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『新年新希望』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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