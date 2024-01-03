果菜汁廣告傳遍全臺！從世界盃榮光到中職簽賭案　一代球星張誌家殞落勾起球迷無限感慨

image source: FB／張誌家

文／蔡瓅萱

前職棒投手張誌家今（1）日傳出逝世消息，享年43歲。於2001年在世界盃一戰而紅的他，隨後展開旅日生涯，之後再度回歸中職，不管是在日本還是臺灣都有優異的表現，也被稱為「天才投手」。2009年張誌家因涉嫌職棒簽賭案淡出棒球界，讓許多人感到惋惜，如今傳出逝世消息，更讓不少見證過其輝煌時刻的球迷不勝唏噓。

業餘時期「有天分但不愛練球」 2001年世界盃完封日本一戰成名

在業餘選手時期，張誌家就以難得一見的天賦出名，不過也因為態度問題時常登上媒體版面，被認為「有天分但不愛練球」、「球技不錯但態度高傲」。2001年的棒球世界盃，張誌家完封日本的精彩表現讓他一夕爆紅，成為舉國上下都知曉的超級球星，也在臺灣棒球史上一戰成名。

2001年為其棒球生涯的重要轉捩點，入伍後的張誌家在軍中的磨練下個性轉變，開始投入球隊訓練，並且加入世界盃隊伍。在2001年世界盃中，張誌家接連在關鍵賽事壓制對手，預賽取得3勝，更在季軍賽中完封日本，先後完美封鎖韓國、日本隊打線。

世界盃後家喻戶曉 經典果菜汁廣告成時代記憶

在世界盃之後，張誌家成為臺灣家喻戶曉棒球明星，也開始有廣告代言邀約。其中知名果菜汁廣告中的一句經典臺詞「三餐老是在外，人人叫我老外」更傳遍全國，成為時代記憶。

打破日職連續三振紀錄 回歸中職後涉簽賭案淡出球壇

懷有旅日夢想的張誌家，在世界盃後如願以償被日本隊網羅，原先效力於臺灣職棒大聯盟誠泰太陽隊的他，以1.2億日圓的簽約金加入日本職棒太平洋聯盟埼玉西武獅隊，創下臺灣選手加入日職的最高紀錄。日職期間，張誌家首個球季就投出連續28局三振，打破日職的連續三振紀錄；在西武獅隊的3個球季裡，累積了26勝、19敗、1救援，防禦率3.81。

2008年張誌家回歸中職加入La New熊隊，期間也有不凡表現。2008年、2009年間投出13勝、13敗、5中繼、防禦率4.14的成績。2009年，張誌家涉嫌職棒簽賭案離開棒球圈，結束職棒傳奇生涯。如今傳出逝世消息，更讓許多球迷回憶起當初世界盃的榮光，對照後來的假球爭議及病逝，讓人無限感慨。

單日聲量飆升 張誌家逝世帶出兩代職棒興衰記憶

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，張誌家近一週的網路聲量為5,978筆（數據調查時間截至1/2 14:30），大部分網路討論皆集中在張誌家傳出逝世消息的1月2日，單日聲量就高達5,946筆。趨勢圖中可以明顯看見，在1月2日前張誌家在網路上僅有零星幾則網路討論，逝世消息傳出後，馬上引發大量關注及討論。

▲「張誌家」近一週聲量趨勢變化。



image sourcce: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

風光一時的張誌家，職棒生涯中的「好球帶」與後來陷入簽賭爭議的「壞球帶」，在當年都是轟動球壇的重磅新聞，也被許多人認為是臺灣棒球兩代之間的代表性人物，象徵著職棒的興衰。曾經身為天才選手的他，因為簽賭案走下神壇，在其逝世後許多人都回想起了那個職棒曾經發光發熱的年代，更憶起了簽賭案帶來的陰霾，一時間之勾起無限棒球回憶。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月27日至2024年01月02日14:30。