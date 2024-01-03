聽新聞
test
0:00 / 0:00
東北季風南下北東短暫雨降溫 今晚轉乾明清晨低溫恐達冷氣團標準
又變天了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受鋒面通過後東北季風影響，今天大台北及桃園陸續有短暫陣雨，氣溫下滑要留意低溫變化。
林孝儒指出，這波中南部影響偏小，為晴或多雲天氣。今天晚間隨乾空氣移入，環境水氣開始減少，迎風面北部及東部降雨零星。明天水氣不多，各地普遍晴時多雲，僅迎風側基隆北海岸至宜蘭一帶雲量比較多，降雨很零星。
氣溫方面，林孝儒指出，北部及宜花降溫較有感，預測約15-20度，中南部及台東高溫約20-25度，低溫約13-16度，日夜溫差比較大。
但由於今晚開始轉乾，有機會出現較顯著輻射冷卻效應，加劇今夜至明晨低溫變化，不排除西半部局部沿海空曠或近山平地低溫恐10-12度，可能導致本波冷空氣達冷氣團標準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言