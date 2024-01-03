快訊

日本強震增至57死！氣象廳曝「未來天氣」警告：當心山崩

早晨財經速解讀／華爾街保守看2024 台積電漲不動了？30萬股東下車！

亡國感介選？反滲透法偵辦案件增 學者：時機點啟人疑竇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風南下北東短暫雨降溫 今晚轉乾明清晨低溫恐達冷氣團標準

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
受東北季風影響，北部及東部今有雨降溫，但今晚起逐漸轉乾，明晨因輻射冷卻效應，低溫下探10-12度。本報資料照片
受東北季風影響，北部及東部今有雨降溫，但今晚起逐漸轉乾，明晨因輻射冷卻效應，低溫下探10-12度。本報資料照片

又變天了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受鋒面通過後東北季風影響，今天大台北及桃園陸續有短暫陣雨，氣溫下滑要留意低溫變化。

林孝儒指出，這波中南部影響偏小，為晴或多雲天氣。今天晚間隨乾空氣移入，環境水氣開始減少，迎風面北部及東部降雨零星。明天水氣不多，各地普遍晴時多雲，僅迎風側基隆北海岸至宜蘭一帶雲量比較多，降雨很零星。

氣溫方面，林孝儒指出，北部及宜花降溫較有感，預測約15-20度，中南部及台東高溫約20-25度，低溫約13-16度，日夜溫差比較大。

但由於今晚開始轉乾，有機會出現較顯著輻射冷卻效應，加劇今夜至明晨低溫變化，不排除西半部局部沿海空曠或近山平地低溫恐10-12度，可能導致本波冷空氣達冷氣團標準。

低溫 氣溫 冷氣團 東北季風

延伸閱讀

今北、東部轉雨愈晚愈冷 吳德榮：連3天清晨「輻射冷卻」恐10度以下

冷氣團明報到愈晚愈冷！ 「溜滑梯式」降溫下探13度

跨年夜煙火怎麼卡位 專家圖解分析最佳觀賞位置

元旦迎曙光機率出爐！連假首日迎東北季風 跨年北部涼冷留意零星雨

相關新聞

東北季風南下北東短暫雨降溫 今晚轉乾明清晨低溫恐達冷氣團標準

又變天了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受鋒面通過後東北季風影響，今天大台北及桃園陸續有短暫陣雨，氣溫下滑要留意...

年輕人罹癌變多！7大隱憂「3項很多人都中」 醫：習慣不改就別驚訝

年輕罹癌的人為何變多了？許多醫療證據顯示，抽菸、喝酒、喝含糖飲料、肥胖、熬夜都會增加罹癌風險，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出透露7大隱憂，並呼籲有些習慣一定要改「如果沒有做到，不要驚訝為什麼現在年輕人，罹癌愈來愈多了！」

今北、東部轉雨愈晚愈冷 吳德榮：連3天清晨「輻射冷卻」恐10度以下

今東北季風南下，北部和東部轉雨，出門要帶傘，且愈晚愈冷。

人生逆轉學／翁倩玉不被病魔擊倒 用歌影與版畫傳承祖輩父輩的大愛精神

編按：人生必有風雨，端看個人所遇風雨大小，又如何承受面對。聯合報數位版推出「人生逆轉學」專欄，邀請各行各業知名人士分享他們曾遇的人生逆境，看他們曾流過的淚，又如何在黑暗中找光亮，把風雨化甘霖。歡迎訂閱。 1943年，台灣首位加入國父孫中山「同盟會」、曾試圖毒殺同盟會大敵袁世凱的醫師翁俊明，在外出用餐時疑遭下毒，返家後遽逝。7年後才出生的翁俊明孫女翁倩玉，雖常聽後來成了兩岸三地廣電推手的爸爸翁炳榮講阿公種種，卻從不知他死因，只知阿嬤嚴正叮囑：「我們家族不可以碰政治」。 無緣面會阿公，爸爸卻說她「家族第三代就屬妳遺傳阿公最多」。彷彿從阿公開始種在家族基因的堅毅大愛，以及來自媽媽的堅強意志，支撐翁倩玉至今，不論是她22歲起兩度大病，或後來眼見夢想在前卻只能放棄、痛哭多日。

想要成功快樂的生活 擁抱10個新習慣

想要過著快樂與成功的生活，養成良好的日常生活習慣會有幫助。

從100元到上萬元都有 保溫瓶為什麼價差那麼大？

效能佳的保溫瓶，讓你隨時有熱飲暖身、冷飲透心涼。市面上那麼多保溫瓶，價差相當大。貴的一定比較好嗎？差別在哪裡呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。