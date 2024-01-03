東北季風南下北東短暫雨降溫 今晚轉乾明清晨低溫恐達冷氣團標準

又變天了，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，受鋒面通過後東北季風影響，今天大台北及桃園陸續有短暫陣雨，氣溫下滑要留意低溫變化。

林孝儒指出，這波中南部影響偏小，為晴或多雲天氣。今天晚間隨乾空氣移入，環境水氣開始減少，迎風面北部及東部降雨零星。明天水氣不多，各地普遍晴時多雲，僅迎風側基隆北海岸至宜蘭一帶雲量比較多，降雨很零星。

氣溫方面，林孝儒指出，北部及宜花降溫較有感，預測約15-20度，中南部及台東高溫約20-25度，低溫約13-16度，日夜溫差比較大。

但由於今晚開始轉乾，有機會出現較顯著輻射冷卻效應，加劇今夜至明晨低溫變化，不排除西半部局部沿海空曠或近山平地低溫恐10-12度，可能導致本波冷空氣達冷氣團標準。