今北、東部轉雨愈晚愈冷 吳德榮：連3天清晨「輻射冷卻」恐10度以下

今東北季風南下，北部和東部轉雨，出門要帶傘，且愈晚愈冷。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起東北季風南下，強度與前波類似；迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；氣溫逐漸下降，北台愈晚愈冷。

各地區氣溫：北部20降至12度，中部13至25度，南部15至28度，東部12至26度。

吳德榮指出， 明天大氣轉乾，北部晴時多雲，中南部晴朗穩定，東半部局部降雨亦逐漸停歇，白天北偏涼、南舒適。周五、周六各地晴朗穩定，氣溫回升，白天北舒適、南微熱。

但吳德榮說，明日至周六，入夜因輻射冷卻效應，氣溫很低，明晨及周五、六的清晨，苗栗以北部分平地，仍有機率出現10度以下的最低氣溫，應注意氣象署特報。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下一波冷空氣強度偏弱，仍為「東北季風」等級；下周日至周二(8至10日)大台北及東半部雲量增多、偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。