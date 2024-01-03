吳曜宇攜手「當代李斯特」 獻演全球最多人演奏的樂曲
2024年開春，被譽為「當代李斯特」的鋼琴家鮑里斯．吉爾特伯格，將與台灣青年指揮家吳曜宇攜手獻演拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲，今晚於台北國家音樂廳演出。這是吉爾特伯格第二次訪台，透過拉赫曼尼諾夫第三號、第四號鋼琴協奏曲，讓樂迷感受「當代李斯特」的優雅與哲思。
吉爾特伯格於2013伊莉莎白國際鋼琴大賽獲得首獎殊榮，在世界樂壇嶄露頭角，以其敏銳細微的音樂洞察力，充分展現於其音樂表現之中。近年來，吉爾特伯格對作曲家系列作品開始進行一連串的深入鑽研。聚焦於貝多芬、拉威爾以及拉赫曼尼諾夫的曲目，被認為是「拉赫曼尼諾夫的重要詮釋者」。
吳曜宇則於2013年法國貝桑松國際青年指揮大賽勇奪首獎。這位台灣當今最閃亮的指揮之星，特別選擇了管弦樂作品《圓舞曲》做為新年音樂會之開鑼獻禮。完成於第一次世界大戰後的《圓舞曲》，彷彿是拉威爾對於當時社會的素描，以音樂為畫筆，勾勒描繪出當時一戰前的維也納與歐洲社會樣貌。
新象董事長樊曼儂表示，台灣30到40歲這一世代的指揮家，吳曜宇特別受注目。邀請這些在國際大賽發光發熱的指揮家、演奏家合作，可以發出更大的光輝。「這個音樂會對我來說，完全沒有拒絕的理由。」吳曜宇透露，在2022這一年，拉威爾圓舞曲是全世界被演奏最多的作品。疫情開始以後，全世界樂壇緩慢改變，傳統的「序曲→協奏曲→交響曲」順序被打破。大家想要有一個求新求變的音樂會的形式，種種因緣之下，拉威爾圓舞曲成為全球最多人演奏的樂曲。
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