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健康你我他／勤運動增活力 盼晚年不失智

聯合報／ 文／陳逸珊（北市北投）
提早規畫養成運動習慣，祈願健康快樂地度過晚年。圖／陳逸珊提供
提早規畫養成運動習慣，祈願健康快樂地度過晚年。圖／陳逸珊提供

年過70後，健康如斷崖式崩壞，行事曆上密密麻麻盡是約診。除了慢性病的困擾和折磨，記憶力、視力、體力也逐年下降，樣樣都是挑戰。

隨著年紀漸長，感覺漸漸住進「健忘村」了，擔心失智症上身。目前失智症人口如海嘯來襲，每30分鐘就多一人。如何避免失智症找上門？是大家關心的議題。

公婆都很長壽，活到百歲，但是晚年都有失智症，記憶像沙漏般一點一滴流失，記不起家人的名字，剛發生的事很快就忘記。有一次婆婆對著老公問：「你是我弟弟嗎？」把兒子當弟弟了，家人成了最熟悉的陌生人，心裡一陣難過、一陣鼻酸。

老了，我希望不失能失智，生活自如。因此提早規畫養成運動習慣，持之以恆，用運動逆轉老化，提升活力，均衡飲食和充足睡眠也很重要，更樂於參加各種活動，不與社會脫節。預防要從年輕時開始，而不是等到有症狀才著急。

據統計，國人老後「不健康餘命」高達8年，對家人是沉重的負擔，65歲以上應定期健檢，包含大腦影像檢查，幫助發現早期失智症，生活中要避開菸酒、三高、熬夜等危險因子，是預防及延緩失智惡化的重要關鍵。

科技醫療延長了壽命，活得健康才有意義，儲存健康是最好的投資。祈願新的一年把身體顧好，健康快樂地度過晚年，這是給自己和家人最好的禮物。

失智症 家人 運動

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