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6面向調整生活作息 降慢病風險

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
健康飲食、規律運動等習慣可預防和治療許多慢性疾病。圖╱123RF
健康飲食、規律運動等習慣可預防和治療許多慢性疾病。圖╱123RF

台灣進入高齡化社會，國人平均壽命增加，很多人退休後生活作息大亂，藥是愈吃愈多，病情失控。奇美醫院家庭醫學部長暨老年醫學科主任蔡岡廷認為，慢性病仍有機會逆轉，藥也不一定會愈吃愈多，關鍵在生活型態要調整，才能實踐健康人生。

一位70歲的黃先生，退休後出門機會減少，睡眠作息與飲食規律大亂，血糖、血壓即使增加藥物吃到10多顆藥還是難以控制。蔡岡廷說，患者直到調整飲食內容與睡眠作息、控制菸酒，並安排很多團體活動，結果在藥物減少下，他的血壓、血糖與各種生理指數反而改善。

全球每年超過4千萬人因基因、生理、環境和行為等長期累積成慢性病死亡。蔡岡廷指出，透過生活型態調整，包括以飲食模式、身體活動、睡眠、壓力管理、避免菸酒等危害物質、正向社會連接這六大面向，可以降低風險。

但很多人忽略了社會連結的重要性，年紀大或退休以後就孤獨生活。美國醫界研究顯示，孤獨感對人體的危害，相當於每天抽15根菸，卻經常被忽略。蔡岡廷提醒，民眾要多留意自己或親友，感覺有需要時，可以找「生活型態醫學」相關高齡科或老人醫學科協助，確認是否需要相關治療。

生活型態醫學指的是，基於醫學證據，就飲食、生活、睡眠等生活方式介入預防或治療。衛福部正擴大推動醫療院所受過訓練的臨床醫師，給予服用多種藥物的患者治療建議與「藥物整合減量」協助，並將生活方式改變，視為疾病治療和逆轉的第一和最重要療法，達到預防、治療及扭轉疾病目標。

蔡岡廷指出，預防與控制慢性病的關鍵因素，包括健康飲食、規律運動、有效壓力管理、充足睡眠、避免有害物質攝入和積極的社交互動。這些要素的融合，不僅可以預防和治療許多慢性疾病，還能降低心血管疾病風險、增強免疫力和心肺功能、提升心理健康和生活品質。

醫學 健康飲食 睡眠

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