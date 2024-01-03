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新冠JN.1疫情近高峰 桃機發快篩

聯合報／ 記者李青縈沈能元／台北報導
第五波新冠疫情預計在2024年1月中下旬來襲，疾管署估計每日約會有1萬8至2萬人感染，且JN.1預計會成為主流病毒株。示意圖。圖／聯合報系資料照片
第五波新冠疫情預計在2024年1月中下旬來襲，疾管署估計每日約會有1萬8至2萬人感染，且JN.1預計會成為主流病毒株。示意圖。圖／聯合報系資料照片

新一波新冠疫情即將邁入高峰。上周新冠本土確定病例（併發症）三六○人、卅八人死亡，分別為四個月及十周以來新高。台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，此波疫情恐至今年四月才會緩和，且有一段時間處於高原期，預估每天約廿人死於新冠病毒。

此外，由於入出境旅客逐漸增加，衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今天起於桃園國際機場的四個據點，分送新冠家用快篩試劑，入出境旅客均可每人自由領取一盒，時間為每日上午七時至晚間十時半。

羅一鈞表示，全球占比快速上升的JN.1變異株，在台灣本土社區的新增速度比預期略慢，目前占比為百分之十四，約在一月底或二月初才會變成主流病毒株；由於春節連假、人潮移動，這波疫情將形成一月中下旬與春節後的雙高峰。

黃立民指出，依過往經驗，新的變異株病毒從開始流行至結束時間，需約三個月，此波流行期間又遇到農曆新年，屆時南來北往，病毒將再傳散一次，預估這波新冠疫情上升後，將有一段時間處於高原期，不會立即下降，將維持至四月左右。至於目前新冠死亡率約千分之一，依疾管署推估「高峰染疫人數兩萬人」計算，屆時每日約有廿人死於新冠。

上周新增卅八例死亡病例，均未接種新冠XBB疫苗，防疫醫師林稜說，其中最年輕個案為南部四十多歲女性，過往有糖尿病、高血壓、腦中風等病史，因為呼吸困難、喉嚨痛就醫，收治加護病房，並使用抗病毒藥物治療，但仍在住院第三天死於敗血症、休克。羅一鈞提醒，符合公費接種資格者盡速前往醫療院所施打XBB疫苗。

疫情 羅一鈞 醫師

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