八旬老鄰長巡視走不動 原來是右腳靜脈栓塞差點危及生命

彰化縣一名八十歲老鄰長因車禍腿傷就醫，卻意外發現右腳靜脈幾乎全栓塞恐裁肢，甚至可能導致肺栓塞致死，經過員榮醫院傷口中心、心臟外科聯手醫治，採用「血栓溶解導管」釋放藥物，放置三天後取出，患者就能下床走路，老鄰長說，終於不會走路就覺得「自己快不行了」，也能繼續在鄰內巡視，繼續服務大家。

這名老鄰長半年多來因右腳跛行，行動困難，九月初又車禍受傷，左腿傷口一直無法痊癒，拖了一個月才找上員榮醫療體系高壓氧及傷口中心主任鄭文昌醫師看診，醫師也發現患者右下肢腫脹，即安排下肢血管電腦斷層，發現右下肢深部靜脈栓塞。為避免併發肺栓塞，再轉至心臟外科門診，心臟外科主任賴金湖安排抽血檢驗栓塞指數，並親自執行血管超音波檢查，確認有大量血栓塞在右下肢膕靜脈至股靜脈。

患者住院當天就進導管室，在下腔靜脈置放濾網，以防止右下肢深層靜脈血栓飄移至肺部，造成肺動脈栓塞；並利用超音波掃描，精準將導管插入右側膕窩膝後方的膕靜脈，此時膕靜脈因完全栓塞，不會回血，所以穿刺難度特別高，藉著顯影劑注射看見整條股靜脈，裡面都是滿滿的血栓，再執行氣球擴張血管成型術，將栓塞的右側股靜脈打開一條通路，使靜脈血液可以回流，另需置放健保署剛核准使用的「血栓溶解導管」，歷時3天將血栓溶解乾淨，病人右下肢腫脹症狀完全緩解。

賴金湖說，如果服用抗凝血藥物要半年多才能溶解，有一成的患者要一年血塊才會溶解，新方法只要數天，現在美國及歐洲心臟學會的治療指引，都建議要及早移除血栓，會比單純吃抗凝血藥物來得好，可以避免栓塞後症候群及抗凝血藥物導致的出血併發症。

老鄰長開心的說，「他終於能再舒服的走路了」，以往因每天都要巡視鄰內水溝蓋、路燈等，每天拖著左腳幾乎走不動，每走一小段路就要休息一會兒，常常覺得快不行了，手術後能正常走路，真的十分感謝員榮醫師盡心治療。

病人出院後，仍定期追蹤治療，藉抗凝血劑以及促進血液循環的藥物，兩側下肢都沒有再發生腫脹，甚至連左小腿的傷口也開始癒合縮小。