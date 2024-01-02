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蔡正元批高端新冠疫苗「含鋁鹽無效又危險」 羅一鈞：對人體無影響

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
高端新冠肺炎疫苗（圖）。聯合報系資料照
高端新冠肺炎疫苗（圖）。聯合報系資料照

前立委蔡正元在個人臉書針對高端新冠疫苗發文，其中更提到「高端疫苗添加『鋁鹽佐劑』，打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素」。疾管署發言人羅一鈞表示，訊息錯誤，擔憂可能會影響民眾疫苗接種意願，造成不良效應，因此澄清，疫苗鋁鹽含量都非常低，對人體不會有影響。

蔡正元在臉書貼文中指出，接到專家指證，高端疫苗添加「鋁鹽佐劑」打入肌肉後已證明無法排出體外，會在體內累聚產生神經毒素。如果進入腦內會引發慢性發炎，甚至使得腦神經細胞慢性凋亡，因此高端疫苗不只無效、還很危險。

羅一鈞表示，氫氧化鋁、磷酸鋁等無機鹽類通稱為「鋁鹽」，都是美國食品藥物管理局和歐洲藥品管理局核准使用、安全性無虞的疫苗佐劑，用於協助誘發、延長或增強疫苗注射後的免疫反應。

羅一鈞指出，國內外常用的疫苗，如A 型肝炎疫苗、B 型肝炎疫苗、白喉破傷風非細胞性百日咳與 b 型嗜血桿菌疫苗，及不活化小兒麻痺五合一疫苗、腸病毒疫苗等，皆有知名國際大廠牌含有氫氧化鋁或磷酸鋁。 這些疫苗鋁鹽含量都非常低，並經過嚴格的安全性測試，對人體不會有影響，已被臨床長期使用及監測，並無「導致腦部發炎...」等情事。

羅一鈞強調，疫情期間相關謠言已在國際反疫苗人士散佈下．三不五時流傳，國內也被MygoPen、事實查核中心多次澄清，呼籲蔡先生身為知名人士應善盡社會責任，主動刪除該則不正確訊息，勿遭有心人士誤導。

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