冷氣團明報到愈晚愈冷！ 「溜滑梯式」降溫下探13度

未來一周兩波冷空氣報到，中央氣象署表示，首波在明天達大陸冷氣團等級，各地愈晚愈冷，北部、東北部最先感受到，且降幅如溜滑梯般，低溫達13度，北東亦轉雨。周五各地日夜溫差大，尤其中南部達10度以上，提醒民眾務必注意保暖。周六晚上另波東北季風增強，北東再轉濕冷。

中央氣象署預報員林定宜指出，明天清晨，鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部逐漸轉冷，其他地區早晚易冷。

他說，明天清晨開始，北部、東北部從高溫18度，一路如溜滑梯般降溫，愈晚愈涼冷。整體而言，明天西半部、東北部低溫13至15度；東部、東南部低溫17至18度。中部、東部明天高溫21至22度；南部、東南部24至25度。

明晨基隆北海岸、北部、馬祖，有局部短暫陣雨；東半部地區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。明晨台南以北有局部霧或低雲，留意能見度影響。

此外，明天基隆北海岸、桃園、台南及東部沿海空曠地區，恆春半島、綠島蘭嶼、澎湖、金門及馬祖，有8至9級強陣風。

林定宜說，周四持續受東北季風或大陸冷氣團影響，北東偏冷，其他地區早晚易冷。周五東北季風或大陸冷氣團白天減弱，但當日清晨受輻射冷卻效應影響，各地偏冷，白天氣溫才會回升。

林定宜說，周五各地日夜溫差大，尤其中南部差距達10度以上，提醒民眾，尤其長輩、孩童及心血管疾病患者等，務必注意保暖。

他也提到，周五至周六回溫期間，中部以北在夜晚清晨有局部霧或低雲，可能影響能見度。

周六晚上起，東北季風增強，北部、東半部再轉涼，其他地區早晚易涼，水氣也漸增多，北東局部短暫雨，持續影響至下周一，下周二東北季風才減弱。