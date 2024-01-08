別錯過年末團聚盡享冬季美食的好時光！正面出擊對抗敏感牙，破除3大迷思是關鍵

冬令進補好時光，三五好友圍在一起品嘗熱呼呼的火鍋，邊吃邊聊，口渴時再來幾口冰涼的果汁或茶飲，真是人生一大樂事！然而，正當你準備盡情品味冬季專屬的冰火佳餚時，卻發現牙齒酸酸怪怪的，此時，你腦海中浮現各式小劇場：「是冷熱美食的衝突感，讓牙齒適應不良嗎？」、「難道忌口不吃，就能閃躲掉這不舒服的酸軟感？」小心，這可能是「敏感牙」找上門！究竟該如何接招？就讓我們來一探究竟！

冬令進補火鍋是首選，享受冰火美食之際，小心「敏感牙」找上門。 圖／iStock圖庫 提供

3大「敏感牙」別誤陷，會痛就是有問題！「敏感牙」是許多人常見的問題，在吃冷熱酸甜的食物時，忽然一陣短暫而尖銳的刺痛襲來，那種不舒服的感覺真不是蓋的！當敏感牙出現時，怎麼做才能有效改善呢？以下3種敏感牙迷思別誤陷，快來破除迷思！

【迷思破除1】吃火鍋配冰涼飲品引發敏感牙怎解？ 不閃躲，正視問題才是王道！冬季吃鍋第一步，先從品嘗美味高湯開始，一大碗熱湯下肚身體很快就暖和起來。吃到一半，肯定要來杯冰涼可樂解解膩，奇怪，牙齒好像隱約有點刺痛？是因為一下子熱、一下子冰，牙齒不太適應嗎？還是不吃就會好？許多民眾在敏感牙初期時，以為問題不嚴重採取逃避和閃躲的方式，例如：避免牙痛而不吃刺激性食物，或是認為一定是食物惹的禍，不吃就沒事了！

然而，這種作法只治標不治本，會發生敏感性牙痛是牙齒本身的問題，千萬別怪罪食物，也毋需忍痛與季節限定的美食絕緣。若想緩解敏感牙的不舒服，應該要積極正視問題，避免小問題變成大問題。

遇到敏感性牙痛，千萬別怪罪食物，逃避或閃躲並不能解決問題，更可能會越來越嚴重。正視敏感牙問題，捍衛快樂享用冰火美食的權力。 圖／Alamy圖庫 提供

【迷思破除2】別再以為敏感牙會自己好，需正面出擊對抗敏感問題！尾牙聚餐、剛享用完熱騰騰的佛跳牆，又經不起誘惑淺嚐了口飯後甜點-冰淇淋，但這次竟沒有再出現敏感牙的不適感，這表示敏感牙已改善、自己好起來了嗎？

當敏感性牙齒徵兆出現時，表示牙齒已出現磨耗。剛開始問題不大，偶爾吃冷熱交替的食物才會遇到這種疼痛的發生、忍一忍就過去了，但不代表敏感牙會自己好起來，應該把它當作是一個警訊，正面出擊對抗敏感牙問題！建議盡快諮詢專業牙醫師，檢查是否有其他問題，並可透過日常護理，幫助保護敏感牙，例如選用有抗敏配方的牙膏。針對抗敏牙膏，可使用牙醫No.1推薦品牌*舒酸定專業修復抗敏牙膏，其配方含Novamin，能深入牙齒脆弱敏感的部位、形成堅硬的保護層，深層修復敏感牙**、進而緩解不適感，往後繼續享用魅力無邊的冰火美食。

【迷思破除3】重返冬季限定冰火料理的懷抱，持續抗敏是關鍵！自從積極處理敏感牙後，就算霸王寒流突襲，好友揪團吃薑母鴨禦寒、再配上一手冰啤酒快樂暢飲，牙齒也好端端的，那還需要繼續用抗敏感牙膏嗎？

錯！事實上，牙齒不痛不代表沒問題，雖然敏感牙痛是短暫的，但問題依舊存在，並且很多日常習慣像是：刷牙技巧不正確、咬合力量過大、常吃酸性飲食等，都有可能加劇琺瑯質磨耗以及牙齦退縮，因此必須養成每日抗敏保護習慣，才能避免敏感牙再次發生，盡享冰火美食而無後顧之憂！

舒酸定發起「冬季冰火美食濾鏡挑戰」，5秒檢測潛在的敏感牙問題。 圖／噓星聞拍攝 提供

5秒濾鏡挑戰，捍衛冰火好食光！告別敏感牙，就從正視問題開始！為幫助民眾檢測自己是否可能有敏感性牙齒的問題，舒酸定發起「冬季冰火美食濾鏡挑戰」，大家只需花5秒時間大口品嘗冰火美食，就能一邊玩濾鏡、一邊揪出潛在的敏感牙齒問題，挑戰成功者還有機會獲得限量好禮！

小提醒，若發現疑似有敏感性牙痛的狀況，都可能是牙齒所發出的警訊，建議務必盡早正面出擊、面對處理，並養成每日清潔和保護牙齒的好習慣，才能捍衛冬令進補冰火好食光！

選用有抗敏配方的牙膏，才能從根本改善問題，捍衛冬令進補冰火好食光！ 圖／吳彥鋒 攝影

*根據2023年6月~2023年7月Ipsos市場調查報告(抗敏牙膏品類)**每日使用兩次並配合正確刷牙習慣’ 本文由舒酸定贊助，有任何牙齒相關問題請諮詢牙醫師，對產品有任何問題，請撥打消費者免費專線 0800-212-259。PM-TW-SENO-23-00239