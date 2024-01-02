區別境外茶與台灣茶 茶改場完成第二家檢驗單位技轉

為了避免低價進口茶混充台灣茶事件發生，農業部茶及飲料作物改良場，研發「茶葉中多重元素檢驗方法」可鑑別，110年11月5日經衛生福利部食品藥物管理署公告為建議檢驗方法 (TFDAF0032.00)，目前已經完成第二家檢驗單位技轉。

茶改場蘇宗振場長表示，台灣特色烏龍茶（高山茶、凍頂烏龍茶）多以青心烏龍與台茶12號（金萱）等茶樹品種產製，東南亞如越南、印尼、泰國及中國等國家，引進台灣茶樹品種、製茶機具及製茶技術仿製生產，稱為「台式烏龍茶」，因茶樹品種及製造手法與國產相同，因此，無法從品種DNA分子鑑定技術，或感官品評區別高山茶或凍頂烏龍茶的產地。

他表示，茶改場開發利用各茶葉產地因土壤中所含元素特徵及組成不同，使得茶葉中的元素種類與含量也因而具有差異特性的科學原理，透過分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，建立判別台灣茶和境外茶的鑑別技術。

茶改場說，目前茶葉產地鑑別皆採用多重元素檢驗技術，現已完成第二家檢驗單位「財團法人台灣商品檢測驗證中心(ETC)」的技術轉移，這中心前身為工研院電子工業研究所電子檢驗服務組，目前服務項目也包含食品檢驗分析，19日(五)舉辦「台灣茶產地鑑別」啟動說明會；歡迎對茶葉產地鑑別有興趣或需求的茶農、茶企業前往參加。