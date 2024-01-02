先期專案碳權復活恐「漂綠」疑慮 環部：訂更嚴謹扣減比率

環境部去年12月29日公布碳費收費草案，其中提到碳權扣減碳費部分，先期專案碳權可抵2024年及2025年的排放量。由於先期專案沒有方法學，先前學者指出，再拿先期專案碳權出來交易恐有「漂綠」爭議；環境部表示，會訂定扣減比率讓業者評估是否抵碳費，目前尚有逾6100萬噸先期專案核發的碳權。

2024年起512家排碳大戶年排放量將開始納入計算碳費，環境部去年12月29日提出「碳費收費辦法」草案，明定碳費計算方式、碳權扣減比率、追繳機制等。

針對碳權扣減碳費部分，國內碳權目前有3種專案，包含自願減量專案、抵換專案、先期專案，其中先期專案碳權僅可用於2024年及2025年的排放量扣減。

所謂先期專案是指環保署（現為環境部）2010年發布「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則」，作為產業減量誘因，2015年溫管法上路後訂定「溫室氣體抵換專案管理辦法」（抵換專案），先期專案停止受理申請。

由於先期專案僅要求業者做排放強度的比較，低於要求就能獲得碳權，如今若能扣減碳費恐讓外界質疑有「漂綠」嫌疑。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍先前受訪時指出，先期專案沒有方法學，且申請計畫未曾評估與審查，不符合國際自願減量碳權基本規範，認為先期專案不應透過氣候法修法敗部復活，未來倘這些濫碳權進入碳權交易市場，將引發更大爭議。

環境部氣候署副署長黃偉鳴坦言，業者反映早期就進行減碳工作，若不給機會抵換，會讓業者覺得政府沒有誠信，過去所做的減碳努力也沒受到肯定，另也希望先期專案的額度能盡快用完，因此才限定在2024、2025年扣減。

黃偉鳴指出，截至去年底，先期專案核發的碳權還有6100多萬噸，雖然認證上有問題，但業者也認為自己曾努力過，因此會討論抵換比例，強調「先期方案的1噸不會是1噸」，訂定更嚴謹的比例後，讓業者自行評估是否拿去抵碳權，或是用在環評減量上。