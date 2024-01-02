快訊

果粉失望…2024年蘋果不會有這些Apple產品 它有2年半沒出了

明起開賣、這只必收！星巴克30款龍年新品搶先看

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨只剩它「填滿整個貨架」

先期專案碳權復活恐「漂綠」疑慮 環部：訂更嚴謹扣減比率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2024年起512家排碳大戶年排放量將開始納入計算碳費。聯合報系資料照
2024年起512家排碳大戶年排放量將開始納入計算碳費。聯合報系資料照

環境部去年12月29日公布碳費收費草案，其中提到碳權扣減碳費部分，先期專案碳權可抵2024年及2025年的排放量。由於先期專案沒有方法學，先前學者指出，再拿先期專案碳權出來交易恐有「漂綠」爭議；環境部表示，會訂定扣減比率讓業者評估是否抵碳費，目前尚有逾6100萬噸先期專案核發的碳權。

2024年起512家排碳大戶年排放量將開始納入計算碳費，環境部去年12月29日提出「碳費收費辦法」草案，明定碳費計算方式、碳權扣減比率、追繳機制等。

針對碳權扣減碳費部分，國內碳權目前有3種專案，包含自願減量專案、抵換專案、先期專案，其中先期專案碳權僅可用於2024年及2025年的排放量扣減。

所謂先期專案是指環保署（現為環境部）2010年發布「行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則」，作為產業減量誘因，2015年溫管法上路後訂定「溫室氣體抵換專案管理辦法」（抵換專案），先期專案停止受理申請。

由於先期專案僅要求業者做排放強度的比較，低於要求就能獲得碳權，如今若能扣減碳費恐讓外界質疑有「漂綠」嫌疑。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍先前受訪時指出，先期專案沒有方法學，且申請計畫未曾評估與審查，不符合國際自願減量碳權基本規範，認為先期專案不應透過氣候法修法敗部復活，未來倘這些濫碳權進入碳權交易市場，將引發更大爭議。

環境部氣候署副署長黃偉鳴坦言，業者反映早期就進行減碳工作，若不給機會抵換，會讓業者覺得政府沒有誠信，過去所做的減碳努力也沒受到肯定，另也希望先期專案的額度能盡快用完，因此才限定在2024、2025年扣減。

黃偉鳴指出，截至去年底，先期專案核發的碳權還有6100多萬噸，雖然認證上有問題，但業者也認為自己曾努力過，因此會討論抵換比例，強調「先期方案的1噸不會是1噸」，訂定更嚴謹的比例後，讓業者自行評估是否拿去抵碳權，或是用在環評減量上。

減碳 環境部 額度

延伸閱讀

再延宕 原訂去年底預告 自主減量草案仍未出爐

奇美實業參與台灣碳權交易所 首批國際碳權交易

奇美買1萬噸碳權供「零碳」差旅 碳交所抵換範疇3熱門

華邦電參與台灣碳權交易所的國外減量額度交易平台

相關新聞

武陵農場櫻花季2月8日登場 每日限額賞櫻專車明開搶

武陵農場共有3萬棵櫻花，每年櫻花季吸引大批民眾前往賞花，今年花季將於2月8日至2月29日登場，今年因天數較多，預期上山人...

新竹8.4度！早晚冷 明東北季風南下降溫下周日再一波

天氣溫差大，要注意衣物增添。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晴朗穩定，白天...

選舉將至未來兩周天氣如何 彭啟明這樣說

13日就要舉行總統及立委選舉，這段時間天氣如何，除了候選人及競選團隊很關心，不少民眾也想了解。天氣風險公司總經理彭啟明今...

1月中下旬新冠疫情達高峰 黃立民預估此波流行到這時

元旦連假期間，國人外出旅遊、瘋跨年活動，人潮聚集十分明顯，新冠病毒傳播也更為快速。衛福部疾管署日前預估，新冠肺炎疫情將於...

台灣寶可夢中心平日「免排隊」規則又改！網轟入店要抽券、寶可夢缺貨只剩它「填滿整個貨架」

首間台灣寶可夢中心 Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」在去（2023）年年底提出全新的排隊規則 ，包含平日「免排隊」就能入場，讓不少鐵粉興奮，直呼「真的要衝了」，而今（2）日是平常日的第1天，有粉絲跑去現場卻相當失望，引起熱議，更讓其他網友狂批寶可夢中心是「整人大逆轉」嗎。

活越久就病越多藥越吃越多？奇美醫：慢性病有機會逆轉

台灣高齡化平均壽命增加，活越久藥就一定越吃越多？奇美醫院發現，很多人退休後生活作息大亂，藥是越吃越多病情依舊失控。家庭醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。