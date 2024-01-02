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再延宕 原訂去年底預告 自主減量草案仍未出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
原訂定碳費相關的12項子法去年底全數預告，但目前自主減量及指定減量目標辦法尚未預告。聯合報系資料照
原訂定碳費相關的12項子法去年底全數預告，但目前自主減量及指定減量目標辦法尚未預告。聯合報系資料照

為加速減碳並與世界接軌，環境部優先擬訂氣候法下與碳定價相關的12項子法，環境部長薛富盛先前表示，12項子法部分已公告，未完成部分一定會在112年底前預告，但目前仍有「自主減量計畫審核辦法」、「碳費指定減量目標」等尚未預告；環境部坦言，部分定義需清楚討論再明訂以避免爭議，盼趕在今年第1季公告。

環境部去年5月31日完成「應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」公告；9月14日發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」；10月5日發布「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」；10月12日發布「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」及「溫室氣體自願減量專案管理辦法」。

「碳費費率審議會設置要點」草案已逾去年10月31日預告、12月1日公告，目前委員遴選進度已進行至委員徵詢部分，薛富盛先前受訪時強調，會在今年第1季組成審議委員會並公告碳費費率。

環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，先把碳費徵收辦法完成才能討論後續，去年底預告碳費徵收草案，就是希望再有一定共識的基礎上，再討論自主減量計畫。

針對自主減量及指定目標辦法未能如期預告，黃偉鳴解釋，自主減量包含轉換低碳燃料、採負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等4項溫室氣體減量措施，但部分細節及定義還需討論。舉例來說，業者使用循環的材料，到底要算在上述措施的哪個辦法範圍中，因此需再討論。

指定減量目標部分，黃偉鳴說，依照上述措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關「指定目標」者，可提出自主減量計畫申請核定「優惠費率」，但不同產業的減碳時程、可減量空間、製程有很大差異，因此還需與業者討論、整合意見。

黃偉鳴表示，相關辦法的訂定會持續與業界、環團、民間團體討論，坦言這不是一個簡單的事情，明天會召開會議與民間團體討論、整合意見，希望能趕在今年第1季公告碳費徵收、自主減量及指定目標辦法。

環境部 減碳 薛富盛

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