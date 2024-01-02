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夏天太熱龍鬚菜不好種 花改場用「這種植物」守護
農業部花蓮區農業改良場研發龍鬚菜友善栽培模式。最新的研究成果顯示，應用白花三葉草作為龍鬚菜田的覆蓋作物，能降低土壤溫度，還能防止雜草生長和土壤侵蝕；白花三葉草開花可提供有益昆蟲所需的優良蜜源，促進田間生態平衡。
花改場表示，龍鬚菜是花蓮縣吉安鄉重要經濟蔬菜，栽培面積約200公頃，每日的出貨量達6至10公噸，為大台北地區夏季蔬菜的重要來源。近年氣候變遷、夏季氣溫上升，龍鬚菜栽培面臨諸多困難：高溫導致龍鬚菜植株生長受抑，容易感染蔓枯病、露菌病等病害，嚴重者可能導致全株死亡。
花改場表示，龍鬚菜種植前期，農民需使用大量的除草劑，而對抗病害時，農友主要仰賴農藥防治，因此產業迫切需要因應氣候變遷的龍鬚菜友善栽培模式；因此，花改場選擇以白花三葉草作為覆蓋作物，並以發展友善栽培模式。
花改場的研究顯示，在比較土壤溫度的試驗中，白花三葉草表現出顯著降低土溫的效果。夏季高溫是龍鬚菜所面臨的主要逆境，而透過白花三葉草的覆蓋，可以減少夏季障礙的發生。
研究也發現，白花三葉草在田間的存活時間長達半年，能夠持續發揮覆蓋土壤的效果，農民無需大量使用除草劑，從而顯著減少農藥對環境的破壞。
試驗結果也可以看出，在連續大雨過後，未種植白花三葉草的田畦高度下降了10至15公分，顯示使用白花三葉草進行覆蓋能夠減少土壤沖蝕的發生；而白花三葉草3至5月開花期間為良好的蜜源植物，能吸引多種有益昆蟲造訪，豐富田間的生物多樣性。
花改場表示，為了實際應用龍鬚菜友善栽培模式，花改場建議農民可在冬季11月、12月進行整地，播種白花三葉草。約經過1至2個月的生長，白花三葉草即可覆蓋田區，隨後在畦上種植龍鬚菜。白花三葉草有調節土溫、解決雜草問題、減緩豪雨沖蝕土壤等多重好處，也能營造良好的田區生態。
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