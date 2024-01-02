武陵農場櫻花季2月8日登場 每日限額賞櫻專車明開搶

武陵農場共有3萬棵櫻花，每年櫻花季吸引大批民眾前往賞花，今年花季將於2月8日至2月29日登場，今年因天數較多，預期上山人數比以往更多，相關單位祭出4大管制措施，每天僅開放6000人進場，未持有通行證者不得進入，明起開賣散客限量賞櫻專車，平日限額2600人、假日3200人。

武陵農場表示，今年住宿開放預訂1分鐘完售，目前部分山櫻花已盛開，其他櫻花將依品種特性、栽培位置、海拔高度等不同而陸續綻放，像是山櫻花預計1月中綻放、昭和櫻1月底綻放、紅粉佳人2月初綻放、霧社櫻也將於2月中後綻放。

武陵農場指出，此次除了場內規畫10大賞櫻景點，今年也推薦3大賞櫻秘境，包括觀月亭、 露營區草原旁櫻花秘境及藤花園秘境，除觀月亭位處兆豐茶園高處可從至高點俯瞰櫻花海，露營區旁及藤花園秘境更是近期竄起的賞櫻熱點。

公路局表示，今年比照往年與各單位共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場及公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，其中場內總量管制每日僅限6000人入場，含住宿1800人、當日來回4200人，當日來回名額中，假日開放1000名團客、3200名散客；平日開放1600名團客、2600名散客。

道路交通管制方面，中124線花季期間將進行交通管制，住宿旅客及預約團客需憑通行證進出。另外，台7甲線45k至55k將劃設紅線禁止臨時停車。團客預約入場部分已於去年11月10日開放預約，其中平日開放大客車25部、中巴21部、九人座20部；假日開放大客車20部、中巴10部。