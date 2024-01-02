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校園安全家長請願 國教署允加強管教

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
家長團體2日前往教育部門口抗議，盼修改《輔導辦法》，賦予教師更多管教權以避免校安意外再次發生。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
家長團體2日前往教育部門口抗議，盼修改《輔導辦法》，賦予教師更多管教權以避免校安意外再次發生。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

全國家長會長聯盟（全長聯）2日到教育部門口抗議，還在鐵門上綁上黃絲帶，表達對近日遭割喉的新北國中生哀悼。全長聯理事長張哲維表示，學生到學校上課，老師無法有效管教、也無法限制學生攜帶危險物品，才會導致悲劇發生。教育部由國教署副署長戴淑芬接下陳情書，承諾近期內會研議管教辦法，讓老師可有效管教。

檢討校安輔導辦法

全長聯還在記者會中為犧牲的國中生默哀30秒。張哲維說，家長們對於近日的新北國中生校安意外感到不捨與震怒，為何接受保護管束的學生還能拿到凶器，並回到原來的學校上課，而《校園安全輔導辦法》第29條有關管教權的規定，讓老師管教學生綁手綁腳，才會導致悲劇發生。

張哲維呼籲，此事凸顯教師、家長管教權受限，還有《少事法》對保護管束學生缺乏再輔導機制，在回學校前應該加強輔導作為，雖然教育的主責機關是教育部，但相關業務還有牽涉法務部、地方教育局與社會局等地，因此先將抗議書遞交給教育部，盼教育部能進行跨部會溝通，改善校園安全。

承諾制定SOP

來自高雄的一位家長代表則說，她的小孩跟她說「我要吃麥當勞」，她就會教育小孩，要改說「可不可以吃麥當勞？」雖然現代教育教會小孩要很多權益，但卻缺少對尊重與感恩的著墨，小孩出問題是大人的錯，但大人也要有相應的管教權，她特地從高雄到台北抗議，就是希望教育部能更重視相關議題。

教育部國教署副署長戴淑芬出面接下陳情書，她回應說，教育部在校安事件發生後，就有組成內部跨單位的專案小組進行檢討，近日還有會議將召開，而《校園安全輔導辦法》第29條有關管教權的規定，教育部研議制定SOP，讓老師在管教權執行上更有所依據，不再畏首畏尾。

國民黨台北市議員曾獻瑩也到場支持活動，但並未發言。

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教育部 小孩 校園

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