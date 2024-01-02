張誌家疑因心肌梗塞過世 醫籲注意三大心肌梗塞危險警訊

前職棒選手張誌家今驚傳在中國疑因心肌梗塞過世，享年43歲，對此，醫師提表示，天冷與溫差大，都易使血管收縮，是心肌梗塞的好發期，提醒民眾一旦出現胸痛、喘氣及冒冷汗三大心肌梗塞警訊，就應該盡速撥打119緊急送醫。

台灣心肌梗塞學會理事長、高雄榮總重症醫學部主任黃偉春醫師今表示，心臟由三條主要血管來供應心臟氧氣和養分，其中一條或二條塞住時，患者可能還不自知，但若三條血管都塞住時，也就是急性心肌梗塞，心臟就會開始壞死，因此當心肌梗塞發生時，就需與時間賽跑，盡早就醫打通阻塞血管。

黃偉春指，心肌梗塞有三大警訊，包括胸痛、喘氣及冒冷汗，這種胸痛就像被石頭壓著胸口，有可能轉移到下巴、或者是手臂，而一旦出現胸痛、喘氣及冒冷汗任何一個症狀，就應盡速撥打119送醫，旁人也可透過心肺復甦術，與使用AED來爭取救命的時效。

黃偉春提醒，低溫易造成心肌梗塞，尤其是清晨與入夜溫差大的時段，民眾尤要做好保暖的工作，另不要自恃年輕就不會發生心肌梗塞，也之前才收治一名 27歲健身教練，突發性發生心肌梗塞，所幸送醫送得快，經緊急以心導管打通血管救回一命。