《麥卡倫 雪莉印象風味特展》3大亮點搶先揭密 首次攜手全台4大知名永續實踐酒吧 1月24日前週末限定登場 尊享雪莉王者的不凡風采

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於12月29日 至 1月24日在台北華山藝文中心中三館2F盛大展出。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頂級威士忌領導品牌–麥卡倫自肇建以來即深受大自然的啟發與眷顧，兩百年來麥卡倫致力於保有斯佩河得天獨厚的純淨水質與釀酒氣候、地形等天然優勢，成就享譽全球的「雪莉王者」地位，而當代攝影詩人Erik Madigan Heck亦深受麥卡倫莊園啟發，透過鏡頭捕捉「雪莉王者」的精神意象及特色風味。《麥卡倫 雪莉印象風味特展》12月29日 至 1月24日於華山1914文化創意產業園區_中三館2F盛大開展，不僅展出當代攝影詩人Erik Madigan Heck的攝影作品，更攜手台灣藝術家與永續餐廳跨界合作，詮釋自然、永續及工藝交織的全新體驗，於特展期間更邀請全台4間知名永續實踐酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」、「Bar Home」、「無聲的所在」、「FReNCHIE FReNCHIE」，於活動期間各週末(註 )提供限定客座調酒，以永續為酩引領消費者親身感受麥卡倫雪莉王者的極致工藝，打造專屬印象風味。

春池玻璃全新創作「香韻悠沁」呼應麥卡倫酒款中的經典風味，於《麥卡倫 雪莉印象風味特展》首次亮相。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【亮點1】一窺當代攝影詩人Erik Madigan Heck鏡頭下的印象風味

麥卡倫對釀酒工藝的專注與堅持從不妥協，每年斥資超過15億台幣打造自家雪莉桶供應鏈，遵循百年工藝定製專屬麥卡倫的雪莉橡木桶，「雪莉王者」應運而生，如同當代攝影詩人Erik Madigan Heck的堅持一般，以鏡頭為筆、自然光線為料，捕捉麥卡倫每款單一麥芽威士忌的風味特色，創造出無可比擬的當代浪漫主義，其作品不僅優雅而美麗，亦彰顯永恆的自然之美，詮釋麥卡倫雪莉王者豐富細膩的印象風味。

【亮點2】麥卡倫攜手台灣藝術家 共創永續浪漫

麥卡倫秉持追求卓越與自然共生的精神，打造《麥卡倫 雪莉印象風味特展∣自然、永續、工藝的跨界對話》，攜手春池玻璃 吳庭安以透明的永續循環為理念進行全新創作，透過玻璃工藝打造「香韻悠沁」與「時流礫影」兩大展區，體現麥卡倫「傳承、創新、永續」的精神；而自然建築師–森林木人 郭恩愷則運用創新工法「蒸氣彎曲樹」創作出「Turns • 輪轉」作品，致敬麥卡倫對最高品質橡木桶的堅持，與時間淬煉的極致工藝。

【亮點3】週末限定！串聯全台4間永續實踐酒吧 獻上獨家客座專場

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於12月29日 至 1月24日特展期間，攜手全台4間永續實踐酒吧，於每個週末獻上獨家特製調酒，邀請品飲者共同探索心中獨一無二的印象風味。

春池玻璃全新創作「香韻悠沁」呼應麥卡倫酒款中的經典風味，於《麥卡倫 雪莉印象風味特展》首次亮相。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

■12月29日 至 12月31日 亞洲最佳永續酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」

連續三年入選亞洲50最佳酒吧，第四年入選亞洲50最佳酒吧–永續獎項的Bar Mood Taipei 吧沐，於《麥卡倫 雪莉印象風味特展》開展首周率先登場，本次客座以自然為主體的核心理念，推出Oriental Beauty 和Natura Sour，兩杯特展專屬調酒，分別以植物奶與台灣永續農法茶葉為主題，將豆漿與台灣特色茶揉入麥卡倫威士忌中，透過細節實踐台灣永續意念的傳遞。

曲木建築藝術家- 森林木人 郭恩愷 蒸氣彎曲樹作品「Turns • 輪轉」。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

■1月5日 至 1月7日 維繫永恆人文的治癒酒吧 「Bar Home」

位於台南巷弄老舊洋樓打造的酒吧Bar Home，同樣為《麥卡倫 雪莉印象風味特展》打造限定調酒，其基於對新舊文化的永續展延，Bar Home特地以經典調酒Rob Roy與Old Fashion為主軸，分別選用麥卡倫雙雪莉桶12年以及經典雪莉桶12年，以雋永與創新的結合，全新演繹出The Macallan Nature Fashion與The Macallan Nature Rob Roy Fizz，致敬麥卡倫創新與工藝的極致展現。

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於特展期間更邀請全台4間永續酒吧，於每週末進行獨一無二的客座調酒。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

■1月13日 至1月14日 與大地共譜的永續浪漫「無聲的所在」

位於高雄的無聲的所在以麥卡倫印象風味為靈感，將一首歌、一部電影又或是刻在腦海深處的記憶，化為調酒，並選擇台灣土地所栽培的食材，包括正在產銷起步階段的「可可」與經典作物「文旦」，呈現Shape of Voice-Over與Skin of Earth將台灣創新農業與傳統耕作一一寫入調酒中，將台灣土地的故事娓娓道來。

■1月20日 至1月21日 優雅永續的完美體現「FReNCHIE FReNCHIE」

擁有「調酒界味覺工藝師」美稱的Mark黃俊憲領軍FReNCHIE FReNCHIE，為《麥卡倫 雪莉印象風味特展》以獨特氧化手法，推出果香層次極為豐富的調酒M to C，與採用奶洗澄清手法的M to M，細膩描繪麥卡倫溫潤香氣，以法式浪漫的姿態呈現其獨到的永續理念。

報名資訊請洽https://maac.io/2lj6N

【精湛工藝，堅持不凡。請理性飲酒】

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