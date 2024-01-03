自然、永續、工藝的跨界對話《麥卡倫 雪莉印象風味特展》即日起 至 1月24日在台北華山文創園區 盛大展出

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《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於12月29日 至 1月24日於台北華山藝文中心中三館2F盛大展出。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

印象風味是獨特且專屬於個人的意象，全球單一麥芽威士忌領導品牌–麥卡倫秉持追求卓越與

自然共生的精神，以百年傳承工藝淬鍊頂級雪莉風味，將永續精神精粹成為點滴品酩印象，於12月29日 至 1月24日於華山1914文化創意產業園區推出《麥卡倫 雪莉印象風味特展》，攜手台灣藝術家與永續餐廳，透過視覺與味蕾的極致饗宴，自然、永續及工藝的跨界對話，詮釋麥卡倫的永續願景。此外，特展期間更邀請全台4間酒吧，於每週末(註 )提供期間限定的客座調酒，以永續為酩探索每個人專屬的印象風味。

當代攝影詩人Erik Madigan Heck鏡頭下的絢麗詩篇

受到大自然孕育200年的麥卡倫蘊含豐富人文與歷史，在追求卓越品質的同時，更致力維護莊園周遭豐富生態系，在「社區投資」、「永續包裝」、「水資源保育」、「維護生態多樣性」及「建立責任供應鏈」五大面向，獲國際組織Positive Luxury頒發蝴蝶標章，肯定麥卡倫積極推動永續性發展的努力。當代攝影詩人Erik Madigan Heck以鏡頭為媒介，透過強烈色彩對比與明暗變化的光影，勾勒出一場麥卡倫與大自然、釀酒工藝交織出和諧而浪漫的視覺饗宴，詮釋麥卡倫雪莉王者豐富細膩的印象風味。

麥卡倫攜手台灣藝術家與永續餐廳，透過視覺與味蕾的極致饗宴，詮釋麥卡倫自然、永續及工藝的跨界對話。台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）(左)、麥卡倫品牌。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

春池玻璃 吳庭安和其團隊，以手工吹製的沾色玻璃球，將麥卡倫風味的無形之美具體成形，展開一場視覺與味覺的綺麗交織。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

綠能藝術詮釋印象風味「春池玻璃」

「春池玻璃」以透明的永續循環為理念，透過「創舊」綻放傳承半世紀的工藝技術，本次基於與麥卡倫相同「傳承、創新、永續」的精神為靈感，共創充滿啟發的藝術特區。

■展區一：「香韻悠沁」

踏入展區可見春池玻璃手工吹製的120顆沾色玻璃，以螺旋狀向外延展，呈現出酒香在空氣中優雅舞動之姿，其咖啡色、橘色、黃色、白色的色調主體，呼應的是麥卡倫酒款中太妃糖、焦糖、柑橘、檸檬、麝香葡萄等風味，將風味的無形之美具體成形，讓觀展者在作品前感受一場視覺與味覺的綺麗交織，詮釋麥卡倫優雅細膩的印象風味。

■展區二：「時流礫影」

第二展區則是由光影、聲音、觸覺堆疊的沉浸式體驗，踏著絢麗多彩的玻璃沙礫「亮彩琉璃」，引領觀影者走進麥卡倫精神莊園坐落的蘇格蘭斯佩河畔，春池玻璃吳庭安表示：「麥卡倫威士忌的風味經過時間淬鍊，如同每粒玻璃沙礫經歷道道手續精煉方得圓滿，而時間即是唯一的解答，『時流礫影』呼應麥卡倫對於極致工藝的堅持，將玻璃沙礫擬為大地風土，引領眾人一起體驗『追求卓越與自然共生』的麥卡倫精神。」。

森林木人 郭恩愷善用自然永續林木資源結合木構建築背景，運用獨創「蒸氣彎曲樹」工法，將整顆杉木蛻變為藝術作品，致敬麥卡倫對於最高品質橡木桶的追求。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從種子到原木「森林木人 郭恩愷」致敬麥卡倫橡木桶工藝

全世界第一位運用「蒸氣彎曲樹」工法，將整棵杉幹蛻變成建築規格之藝術作品，親力親為體現一系列他與林木為伍的設計與創作，堅持友善工法，使建築回歸自然永續，是曲木建築藝術家對環境良善循環盡份心力的反思，並自許成為自然建築實踐者的一份子。

《Turns • 輪轉》兩棵杉樹年輪層切解構、高溫蒸氣曲木工藝，將杉板年輪順時鐘輪轉，長幼杉木交織、對倚成雙，象徵時光輪轉、時間流動、永續循環、生生不息滾動著；亦如麥卡倫對於最高品質橡木桶的堅持，歷經時間淬煉釀造威士忌的極致工藝，堅持追求卓越絕不妥協，成就麥卡倫「雪莉王者」地位。

nku主廚林立漢打造餐桌上的零浪費美學，透過多元手法呈現一道道永續美饌，同時呈現麥卡倫威士忌溫潤、和諧的完美風味。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

零剩食的食物美學「柴火餐廳nkụ | Taipei」

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》邀請「柴火餐廳nkụ | Taipei 」打造餐桌上的零浪費美學，盡最大可能利用在地食材，並充分利用。主廚林立漢與在地小農合作，除了取得最新鮮的食材來源，並將蔬菜和有機水果無法食用的部分化為養分，回饋予農場環境友善的堆肥，富饒土壤，循環產出更多優質的蔬菜，亦透過發酵與烘乾手法保存季節性的食材，呈現出一道道永續美饌。 nkụ | Taipei主廚林立漢表示：「呼應麥卡倫對永續的執著，餐食上我們也特地挑選台灣當季的特色食材，如宜蘭的海鮮、梨山水梨、來自屏東的黑豬肉等，不僅減少碳足跡更確保食材新鮮度，而為了襯托麥卡倫馥郁醇厚的風味，亦使用台灣香草、扇貝、奶油、乾果和堅果等經典食材搭配，呈現麥卡倫威士忌溫潤、和諧的完美風味，此次很高興和麥卡倫攜手，為永續發展貢獻一份心力。」。

「米其林綠星 小小樹食」 彈性蔬食實踐永續日常

連續兩年獲得米其林綠星殊榮的「小小樹食」，提倡改變飲食習慣，提高飲食中的蔬食比例成就「彈性蔬食」的理念，而本次小小樹食亦秉持著用心感受食物的美好願景，將蔬食料理做最淋漓盡致的發揮，在相互襯托下表現豐富滋味，創造出連葷食者都喜愛的蔬食，為純粹簡單的永續生活添上奧妙風味。

以永續為酩 開啟印象風味探索之旅

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於12月29日至1月24日週末特展期間，亦攜手全台4間永續酒吧，邀請品飲者共同探索心中獨一無二的印象風味。

■12月29日-12月31日亞洲最佳永續酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」

連續三年入選亞洲50最佳酒吧，第四年入選亞洲50最佳酒吧–永續獎項的Bar Mood Taipei 吧沐，以自然為主體的核心理念，致力將台灣食材運用不同萃取手法，呈現出福爾摩沙之美。本次客座推出的專屬調酒Oriental Beauty 和Natura Sour，兩杯調酒分別以植物奶與台灣永續農法茶葉為主題，將豆漿與台灣特色茶揉入麥卡倫威士忌中，透過細節實踐台灣永續意念的傳遞。

■1月5日-1月7日 維繫永恆人文的治癒酒吧 「Bar Home」

位於台南巷弄老舊洋樓打造的酒吧Bar Home，店內保留著和洋式建築的復古典雅，旨在以人文角度為品飲者營造出舒適而溫馨的品飲氛圍。基於對新舊文化的永續展延，Bar Home特地以經典調酒Rob Roy與Old Fashion為主軸，分別選用麥卡倫雙雪莉桶12年以及經典雪莉桶12年，以雋永與創新的結合，全新演繹出The Macallan Nature Fashion與The Macallan Nature Rob Roy Fizz，致敬麥卡倫創新與工藝的極致展現。

■1月13日-1月14日 與大地共譜的永續浪漫「無聲的所在」

無聲的所在主理人Red Chuang將63年歲月老屋賦予新生，結合音樂、電影與調酒，深掘每個時期的日常記憶，如同麥卡倫印象風味般，將一首歌、一部電影又或是刻在腦海深處的記憶，化為一杯調酒，並以旁白者的角度將其述說。本次「無聲的所在」選擇台灣土地所栽培的食材，包括正在產銷起步階段的「可可」與經典作物「文旦」，呈現Shape of Voice-Over與Skin of Earth將台灣創新農業與傳統耕作一一寫入調酒中，將台灣土地的故事娓娓道來。

■1月20日-1月21日 優雅永續的完美體現「FReNCHIE FReNCHIE」

FReNCHIE FReNCHIE專注在經典與現代優雅的發揮，在品酩與美食間藏著不落俗套的小驚喜，由有「調酒界味覺工藝師」美稱的Mark黃俊憲領軍，為《麥卡倫 雪莉印象風味特展》以獨特氧化手法，推出果香層次極為豐富的調酒M to C，與採用奶洗澄清手法的M to M，細膩描繪麥卡倫溫潤香氣，以法式浪漫的姿態呈現其獨到的永續理念。

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於特展期間更邀請全台4間永續酒吧，於每週末進行獨一無二的客座調酒。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》以永續為酩的年度盛會

麥卡倫在追求卓越品質的同時，亦致力於保育環境生態與自然和諧共生，誠摯邀請全台威士忌愛好者能一同探索《麥卡倫 雪莉印象風味特展▕ 自然、永續、工藝的跨界對話》於12月29日 至 1月24日於台北華山藝文中心中三館2F盛大展出，為讓品飲者以不同角度親身感受麥卡倫的永續願景，報名資訊請洽https://maac.io/2lj6N。

【精湛工藝，堅持不凡。請理性飲酒】

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