選舉將至未來兩周天氣如何 彭啟明這樣說

13日就要舉行總統及立委選舉，這段時間天氣如何，除了候選人及競選團隊很關心，不少民眾也想了解。天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，未來兩周是相對穩定的天氣，至少沒看到寒流或強冷氣團的顯著預報趨勢。

彭啟明指出，這對許多候選人及競選團隊應該會稍微放心，因為13日投票率和天氣息息相關，而選前大規模造勢多，相互群聚下，要是遇到天氣冷暖波動大，感冒或流感會增多，對需要和大家博暖的候選人，會是很大壓力。

但彭啟明也說，超過七天或 10-14天的預測仍有變動性，仍要更新。今年台灣位於冷高壓的邊緣，冷高壓一翻身調整位子，冷或暖的預報差異會很大，超過七天後的預測都要滾動調整。