明天下周日兩波東北季風南下 天氣風險：中南部影響小但日夜溫差大
今天是元旦連假後上班日，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天新年開工首日各地晴時多雲，明天東北季風影響北東部轉陰短暫陣雨。
林孝儒指出，本周台灣天氣受東北季風強弱變化，主要於明後及下周日影響，南下強度有限，以北部及東北部為主，中南部影響偏小，但日夜溫差明顯。
林孝儒指出，今天清晨受東北季風及輻射冷卻影響，各地平地普遍低溫於台南以北，落在8-12度，東半部及南高屏地區為13-16度，苗栗、新竹平地都出現8.5度低溫。白天起東北季風減弱，各地晴時多雲，氣溫回升，高溫約22-25度。
林孝儒表示，明天東北季風短暫增強，北部及東北部氣溫下滑較多，約15-18度，並轉為較陰沉且有短暫陣雨；中南部及花東影響比較小，以晴或多雲天氣為主，高溫變動不大，不過早晚仍有涼意，低溫約13-18度。
周四至周六，林孝儒指出，東北季風逐日減弱，各地大致晴時多雲，逐日回升至20-25度左右，清晨夜晚低溫約14-19度，主要受輻射冷卻影響，日夜溫差比較大。到了周六晚間至下周日再有一波東北季風南下，屆時迎風面北部及東部轉陰雨天氣且氣溫下滑較明顯，中南部則影響偏小，僅氣溫有些微幅變動。
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