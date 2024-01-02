1月中下旬新冠疫情達高峰 黃立民預估此波流行到這時

元旦連假期間，國人外出旅遊、瘋跨年活動，人潮聚集十分明顯，新冠病毒傳播也更為快速。衛福部疾管署日前預估，新冠肺炎疫情將於一月中下旬達到高峰，每日確診人數達1.8萬至2萬人，主要流行病毒株將為變異株JN.1。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民觀察，元旦連假期間，各地跨年活動人潮聚集明顯，「這一波新冠肺炎疫情高峰，應該是會來的」，尤其許多民眾不接種新冠XBB疫苗，體內抗體保護力不足，且更多民眾未曾感染變異株JN.1，根本沒有保護力，疫情一定會流行。

黃立民說，依過往經驗，新的病毒株從開始流行期至結束時間，恐達三個月，且此波流行期間更遇到農曆新年，屆時人潮南來北往，病毒又再流行傳播一次，也就是說，新冠疫情流行上升後，可能會有一段時間處於高原期，不會立即下降，此波流行恐將至今年四月左右。

疾管署資料顯示，感染新冠病毒後，依感染不同的病毒株，潛伏期有所不同，約為2至14天，多數為5至6天，症狀為發燒、頭痛、鼻塞、流鼻水、咳嗽等。黃立民提醒，曾到人潮擁擠場所的民眾，接下來一至二周，應隨時關注自己的健康，若出現疑似染疫症狀時，應先自行快篩，確診後盡速就醫，立即服用抗病毒藥物治療。

「目前新冠病毒約每六個月，將會更換一次流行病毒株。」黃立民說，依此節奏於今年下半年後，不排除有另一新變異株出現，民眾應隨時注意，現在最好預防感染新冠病毒的方法，就是接種XBB疫苗，民眾一定要接種，才能降低染疫後中重度及死亡機會。