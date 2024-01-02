讀者1月號 看見諾獎得主的堅持

去年諾貝爾醫學獎得主卡塔琳因研發mRNA對抗新冠病毒而獲獎，一月號《讀者》堅守者的獎勵文中提到，卡塔琳在獲獎前默默無名，還因研究冷門的mRNA曾被解雇5次，早前所有的學校與實驗室都不看好她。她還一度斷炊，甚至為了研究mRNA寧願降職而不願離開實驗室，堅信它可以改變世界。

「難以送達的全家福」描述80年前戰亂時一封信和一張全家福照，經三代郵務局仍未送達，經中央電視台播出的無意特寫中，被定居美國的後代看到，重回到它主人懷抱，過程溫馨感人。

「解憂公主的信」則是二千多年前漢朝和親烏孫對抗匈奴經歷。漢武帝時有大將衛青、霍去病、李廣，有傑出外交家張騫、蘇武，更有著像細君公主、解憂公主粉紅佳人這類犧牲自己者，他們共同鑄就了漢武雄風。

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