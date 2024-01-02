健保點數不均 急重症吸走兒科人力

診間傳來孩童嚎啕大哭的聲音，醫師、護理師及家長等人手忙腳亂地安撫小病童，是兒科門診的日常。兒科醫學會理事長倪衍玄表示，幫哭鬧小朋友看診，需耗費更多時間及人力，與所拿到的診療費不成正比；加上少子化，年輕世代醫師更不願投入兒科，連台大都面臨住院醫師招收不足的窘境。

兒科醫學會副理事長陳銘仁指出，兒童的藥劑量比成人低，藥費也低，因此健保給付較低，但藥師又必須分藥、磨粉，耗費心力。此外，小小孩怕打針，哭鬧不休時，需要多人協助，當然期待診療費用能夠加成。

台大兒童醫院前院長黃立民表示，兒科一般門診及住院診察費確實應增加給付點數，提高給付後可提升小兒科醫師收入，藉此吸引年輕醫師加入；目前只調整急重症給付點數，以致不少兒科醫師紛紛轉往急重症發展，一般兒科醫師卻短缺。

至於少子化下，小病童人數變少，讓部分兒科醫師在面對重難罕症等小小病人時，專業能力不足，衛福部為此研擬補助兒科醫師出國研習新技術。倪衍玄指出，台灣兒科醫師治療Ｂ型肝炎病童的醫術成熟，但對於照顧某些遺傳性疾病的經驗明顯不足，透過補助讓年輕醫師有機會出國，可截長補短。

倪衍玄表示，近年許多教學醫院在招收兒科住院醫師時遇到困難，因為新一代醫師似乎將兒科視為冷衙門，連台大也都面臨招不滿的窘境，惟有改善職場環境及待遇，才能吸引年輕醫師投入兒科。