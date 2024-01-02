聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保點數不均 急重症吸走兒科人力

聯合報／ 記者李青縈沈能元／台北報導

診間傳來孩童嚎啕大哭的聲音，醫師、護理師及家長等人手忙腳亂地安撫小病童，是兒科門診的日常。兒科醫學會理事長倪衍玄表示，幫哭鬧小朋友看診，需耗費更多時間及人力，與所拿到的診療費不成正比；加上少子化，年輕世代醫師更不願投入兒科，連台大都面臨住院醫師招收不足的窘境。

兒科醫學會副理事長陳銘仁指出，兒童的藥劑量比成人低，藥費也低，因此健保給付較低，但藥師又必須分藥、磨粉，耗費心力。此外，小小孩怕打針，哭鬧不休時，需要多人協助，當然期待診療費用能夠加成。

台大兒童醫院前院長黃立民表示，兒科一般門診及住院診察費確實應增加給付點數，提高給付後可提升小兒科醫師收入，藉此吸引年輕醫師加入；目前只調整急重症給付點數，以致不少兒科醫師紛紛轉往急重症發展，一般兒科醫師卻短缺。

至於少子化下，小病童人數變少，讓部分兒科醫師在面對重難罕症等小小病人時，專業能力不足，衛福部為此研擬補助兒科醫師出國研習新技術。倪衍玄指出，台灣兒科醫師治療Ｂ型肝炎病童的醫術成熟，但對於照顧某些遺傳性疾病的經驗明顯不足，透過補助讓年輕醫師有機會出國，可截長補短。

倪衍玄表示，近年許多教學醫院在招收兒科住院醫師時遇到困難，因為新一代醫師似乎將兒科視為冷衙門，連台大也都面臨招不滿的窘境，惟有改善職場環境及待遇，才能吸引年輕醫師投入兒科。

醫師 台大 醫學

延伸閱讀

健保署未來2年改革支付標準計畫 石崇良曝新制上路時程

小病童看診耗時耗人力 兒科醫師盼給付加給

健保法30年 健保署全盤檢討醫療服務支付「兒科列首波」

「4症狀中1」恐非普通感冒！ 兒科醫警告：嚴重須進加護病房

相關新聞

台鐵公司揭牌 事故家屬：別再忽略安全

國營台鐵公司昨天正式掛牌成立，蔡英文總統出席揭牌典禮時強調政府會繼續協助台鐵落實安全改革，台鐵也將「安全憲章」張貼於公司...

健保將改支付標準 最快明年上路

今年為健保法上路卅周年，衛福部健保署長石崇良表示，將全面改革「醫療服務支付標準」，針對四五○○項醫療服務項目檢討「醫療服...

婦幼院區 3年內恢復專責醫院

台北市長蔣萬安拍板聯醫和平、婦幼院區分家，3年內要將婦幼院區成為全台第一家「婦幼專責醫院」。副市長林奕華透露，少子化已是...

健康主題館／少吃多動 逆轉脂肪肝不是夢

消脂保肝 降肝硬化及肝癌風險

健康你我他／營養均衡勤運動 持之以恆遠疾病

兔年悄然流過，舞龍迎春，送走2023年，迎接嶄新的一年。每逢歲末年終，人們都會立下志願，希望來年順利達成，但立志容易實踐...

國人關心日本7.6強震 急診醫：突遇地震速做三件事救命

日本石川縣能登半島在當地時間今（1/1）日下午4點10分（台灣時間下午3點10分）發生規模7.6強烈有感地震，距離震央相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。