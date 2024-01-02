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新聞分析／公司化不等於安全 只是改革起步

聯合報／ 本報記者周彥妤

國營台鐵公司昨日成立，蔡英文總統等府院高層參與揭牌典禮，公司入口更張貼「安全憲章」，希望成為真正安全的軌道運輸公司；然而企業剛開張，台鐵如何徹底落實安全憲章中，「安全是公司營運最重要的使命，公司必須確實達成」等安全改革承諾，進而脫胎換骨，重拾民眾信心，才是重中之重的關鍵。

昨日揭牌典禮上，蔡英文總統、行政院長陳建仁、交通部長王國材等人致詞時，不斷強調安全改革、增進安全等，彷彿要讓社會安心；然而，參加典禮的官員們拉下紅布條，宣示台鐵公司邁入新篇章之際，就能換得安全的台鐵嗎？

台鐵局改制走了廿年，歷經兩次重大事故，付出慘痛代價，信任台鐵的旅客也喪失寶貴生命，造成許多家庭天人永隔，二○一八年發生普悠瑪號事故後，時任閣揆賴清德成立台鐵總體檢小組，各方專家找出百年台鐵的問題，也提出改善方向。

然而昨出席典禮、應持續監督台鐵改革的時任行政院長蘇貞昌，卻無法破釜沉舟督促台鐵改革，才又發生死傷更嚴重的太魯閣號事故，太魯閣號事故家屬昨天才不禁提到，台鐵付出沉重代價，喪失六十七條生命後，安全改革才受到重視。

「安全憲章」的第一句就寫道，「我們不會忘記二○一八年、二○二一年列車出軌事故，基於維護寶貴生命賦予責任，以及確保行車安全使命」等字眼，但台灣不缺對安全改革的宣示話語，反而更需提醒政府，組織換名稱、掛上安全憲章，不等同安全，唯有徹底實踐安全、風險管理，改變組織文化與心態，才能真正換得安全的行車環境。這條改革之路，才剛邁出一大步。

台鐵 蔡英文

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