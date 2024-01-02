婦幼院區 3年內恢復專責醫院

台北市長蔣萬安拍板聯醫和平、婦幼院區分家，3年內要將婦幼院區成為全台第一家「婦幼專責醫院」。副市長林奕華透露，少子化已是國安問題，蔣上任推動助孕獎勵、補助及友善育兒環境，婦幼院區過去曾是全台新生兒出生數最多醫院，1年最高接生數破萬，北市每4位新生兒就有1人是在婦幼院區出生；產後護理之家預計在4月初先重新開幕，並逐步擴大。

剛生完小孩的陳小姐表示，樂見台北市能有一間婦幼專責醫院，因新手爸媽對孩子照顧不熟悉，如果有專業團隊可諮詢，非常贊同，且也會增加年輕父母生養意願，且院區功能提升能解決民眾的需求，包含產後護理之家未來恢復，期待有平易近人價格，讓市民更能感受蔣市長鼓勵生育的誠意。

聯醫總院長蕭勝煌表示，聯合醫院從2005年起，是由10家醫院整併為一家醫院分10院區，今年目標將以提升功能為主，如產後護理之家過去因疫情關係歇業，預計今年4月初重新開幕，規畫開設10到14床，逐步加大量能至20床，目標婦幼院區2026年成婦幼專責院區。

提升婦幼院區專科功能專案小組執行秘書林陳立表示，婦幼院區會從預防疾病、協助新手父母照顧小孩等不同面向強化院區功能，也會有兒童專責醫師協助照顧新生兒，並逐步提升硬體設備及人力，包含公衛師、助產師、個管師等，第一波預計人力將補至355人，還要補足100多名人力。

衛生局長陳彥元表示，婦幼衛生是北市府非常重視的方向，婦幼院區會在2026年前規畫相關整併、調度回復為獨立院區，政策布建也不僅婦幼院區，整個台北市的疫苗注射、預防醫學，甚至會有跨局處合作，營造家長在北市育兒的安心感。