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三大詐騙氾濫 台灣詐欺犯罪2023年再飆新高

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健康你我他／營養均衡勤運動 持之以恆遠疾病

聯合報／ 文／吳一忠（嘉義水上）
遇到身累疲乏、雜事糾纏時，則頂樓蒔花觀魚。圖／吳一忠提供
遇到身累疲乏、雜事糾纏時，則頂樓蒔花觀魚。圖／吳一忠提供

兔年悄然流過，舞龍迎春，送走2023年，迎接嶄新的一年。每逢歲末年終，人們都會立下志願，希望來年順利達成，但立志容易實踐難。

年過耳順，體力逐漸走下坡，又是三高患者，有關健康這檔事，必須保持龍馬精神，絕不可龍多乃旱，依賴苟且虛度光陰，心理上加強建設，凡事但求諸己，更要付諸實現，唯有少惱欲病痛，才不會造成親人困擾。

俗話說：「藥補不如食補，食補不如身補。」唯有作息規律，營養均衡，勤運動，才是樂活養生之道。我平時生活嚴謹，飲食以天然食材為主，味清淡少油鹽，知節量，不貪美饌佳餚，維持適當體重。

為了增加肌耐力，在家從事重力訓練，如舉啞鈴、仰臥起坐、伏地挺身、超慢跑等。午後騎鐵馬在鄉間小徑，悠然享受田野風光；晚上出門健走，汗滴濕透衣襟，備感全身舒暢。

運動量力而為，遇到身累疲乏、雜事糾纏時，則聽音樂、彈吉他、看看書、寫字、頂樓蒔花觀魚或踏青賞景，待精神恢復再繼續，太過急躁易緊繃，太過緩慢會懈怠，應力行從容中道。

歲月如斯，時光飛逝，龍年氣象新，期許做事持之以恆，一步一腳印，切忌「一天打魚，三天曬網」，唯有養成堅定的意志，持續運動有耐心，自我警惕不放逸，才能常保健康少疾病。

運動 患者

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