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友善新住民 健康好夥伴衛教網上線

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台灣醫療面貌已經改變，過往子女帶著爸媽看病的畫面，變成外籍看護陪伴或是老老照護，新住民陪看病也是畫面之一。據內政部統計，台灣新住民人數超過58 萬人，現今在台10年以上新住民都屆齡中年，是慢性疾病高風險群，甚至患有慢性疾病。

聯合報健康事業部與百靈佳殷格翰藥廠於2023年5月4日簽訂合作備忘錄（MOU），第二個項目「健康好夥伴衛教網」已階段性完成並上線。

「健康好夥伴衛教網」同時提供中文、印尼語與越南語，目前以兩大新住民族群使用語言為先，疾病衛教內容鎖定糖尿病、腎臟病與心衰竭三大高度相關共病的症狀警覺、治療提醒、NG誤區不要做等資訊，就近銜接醫療資源，友善新住民、外籍移工。

「我的中文不好，怕醫師聽不懂，所以很少去醫院看病。」「台灣看病的流程好複雜，到底要看哪一科？」這些是在台新住民常發生的就醫困境。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩表示，新住民與外籍移工因有語言隔閡，獲取健康資訊可能有落差，因此「健康好夥伴衛教網」先選擇糖尿病、腎臟病與心衰竭來做統整性的衛教，預防共病發生，未來還會繼續增加其他疾病預防、照護訊息，促進各族群的健康福祉，讓新住民住得更安心。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌說，這是對台灣醫療與健康環境的細膩觀察後的超前行動，疾病衛教需要堆疊的時間與投入相當龐大，更需要長遠的眼光。新住民以女性為大宗，占92.5%，她們多是家中的支柱，張羅一家老小起居，但醫療始終是她們害怕的環節之一，面對家庭成員生病卻無力反應，更可能因此錯過自己與家人應有的合適醫療。

邱建誌說，2025年，百靈佳殷格翰將迎來在台深耕的50周年，「我們不只看見現在病人的問題，更將眼光放遠，與聯合報健康事業部合力舉辦提升民眾健康識能的系列活動，落實聯合國永續發展目標（SDGs）第三項第八點中的全民健康覆蓋。」

新住民 腎臟病 語言

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